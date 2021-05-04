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"الحبوب" تعلن استكمال إسناد استيراد وبيع الشعير لعدد من منشآت القطاع الخاص

أكدت أن البيع للمربّين سيتم وفقًا لمبادئ المنافسة بين الموردين والأسعار العالمية

أكدت المؤسسة العامة للحبوب أنه تم استكمال عملية إسناد استيراد وبيع الشعير إلى عدد من منشآت القطاع الخاص في مناطق المملكة وبحيث تكون أسعار البيع للمربين وفقًا لمبادئ المنافسة العامة بين الموردين بناء على الأسعار العالمية للاستيراد.

وتفصيلًا: جاء ذلك في بيان إلحاقي أصدرته المؤسسة بشأن مزايدة الشعير، وقالت فيه إن ذلك يأتي إلحاقًا للبيانات الصادرة بتاريخ 1442/2/17، الموافق 2021/4/29، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإسناد عملية استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص.

وأهابت المؤسسة بالعملاء التعامل والإيداع في الحسابات البنكية الخاصة بالشركات، مع الإحاطة بأن المؤسسة ولضمان عدم تأثر وفرة الشعير بالأسواق، سمحت للشركات المؤهلة باستخدام الأكياس التي تحمل شعار المؤسسة (الفترة محدودة) لحين طباعة وتسجيل الأكياس الخاصة بهم.

وأضافت: "تأمل من العملاء ممن لديهم إيداعات في حسابات المؤسسة والتي لم يتم التحميل بها لأي سبب، يمكنهم تسليم أصل سند الإيداع البنكي للإدارة العامة للشعير بالمؤسسة للتحقق واستكمال إجراءات إعادة المبالغ في حساباتهم، ويمكن الاستفسار عن ذلك من خلال البريد الإلكتروني: (talmujahed@sage.gov.sa).

المؤسسة العامة للحبوب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحبوب" تعلن استكمال إسناد استيراد وبيع الشعير لعدد من منشآت القطاع الخاص
سبق

أكدت المؤسسة العامة للحبوب أنه تم استكمال عملية إسناد استيراد وبيع الشعير إلى عدد من منشآت القطاع الخاص في مناطق المملكة وبحيث تكون أسعار البيع للمربين وفقًا لمبادئ المنافسة العامة بين الموردين بناء على الأسعار العالمية للاستيراد.

وتفصيلًا: جاء ذلك في بيان إلحاقي أصدرته المؤسسة بشأن مزايدة الشعير، وقالت فيه إن ذلك يأتي إلحاقًا للبيانات الصادرة بتاريخ 1442/2/17، الموافق 2021/4/29، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإسناد عملية استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص.

وأهابت المؤسسة بالعملاء التعامل والإيداع في الحسابات البنكية الخاصة بالشركات، مع الإحاطة بأن المؤسسة ولضمان عدم تأثر وفرة الشعير بالأسواق، سمحت للشركات المؤهلة باستخدام الأكياس التي تحمل شعار المؤسسة (الفترة محدودة) لحين طباعة وتسجيل الأكياس الخاصة بهم.

وأضافت: "تأمل من العملاء ممن لديهم إيداعات في حسابات المؤسسة والتي لم يتم التحميل بها لأي سبب، يمكنهم تسليم أصل سند الإيداع البنكي للإدارة العامة للشعير بالمؤسسة للتحقق واستكمال إجراءات إعادة المبالغ في حساباتهم، ويمكن الاستفسار عن ذلك من خلال البريد الإلكتروني: (talmujahed@sage.gov.sa).

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
08:20 PM

"الحبوب" تعلن استكمال إسناد استيراد وبيع الشعير لعدد من منشآت القطاع الخاص

أكدت أن البيع للمربّين سيتم وفقًا لمبادئ المنافسة بين الموردين والأسعار العالمية

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
10
15,568

أكدت المؤسسة العامة للحبوب أنه تم استكمال عملية إسناد استيراد وبيع الشعير إلى عدد من منشآت القطاع الخاص في مناطق المملكة وبحيث تكون أسعار البيع للمربين وفقًا لمبادئ المنافسة العامة بين الموردين بناء على الأسعار العالمية للاستيراد.

وتفصيلًا: جاء ذلك في بيان إلحاقي أصدرته المؤسسة بشأن مزايدة الشعير، وقالت فيه إن ذلك يأتي إلحاقًا للبيانات الصادرة بتاريخ 1442/2/17، الموافق 2021/4/29، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإسناد عملية استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص.

وأهابت المؤسسة بالعملاء التعامل والإيداع في الحسابات البنكية الخاصة بالشركات، مع الإحاطة بأن المؤسسة ولضمان عدم تأثر وفرة الشعير بالأسواق، سمحت للشركات المؤهلة باستخدام الأكياس التي تحمل شعار المؤسسة (الفترة محدودة) لحين طباعة وتسجيل الأكياس الخاصة بهم.

وأضافت: "تأمل من العملاء ممن لديهم إيداعات في حسابات المؤسسة والتي لم يتم التحميل بها لأي سبب، يمكنهم تسليم أصل سند الإيداع البنكي للإدارة العامة للشعير بالمؤسسة للتحقق واستكمال إجراءات إعادة المبالغ في حساباتهم، ويمكن الاستفسار عن ذلك من خلال البريد الإلكتروني: (talmujahed@sage.gov.sa).

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