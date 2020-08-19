"جنوى" الإيطالي يستعد لتقديم عرض لـ "الهلال".. لضم "جيوفينكو"

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن محترف الهلال الحالي، اللاعب سيبيتيان جيوفينكو فد بات هدفاً هاماً لنادي جنوى الإيطالي للعب في صفوفه الفترة القادمة.

وتحدثت عدة صحف عن أن إدارة جنوى قد دخلت في مفاوضات جادة مع اللاعب وأنها تستعد لتقديم عرض لنادي الهلال للتعاقد مع محترفه.

وكشفت الصحف عن أن اللاعب جيوفينكو مستعد لتخفيض راتبه من أجل العودة من جديد للدوري الإيطالي.

وينتهي عقد اللاعب مع الهلال بنهاية الموسم القادم إلا أن الصحف الإيطالية قالت بأن اللاعب يمكنه فسخ تعاقده.