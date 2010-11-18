أمير نجران يؤدي صلاة الميت على الشهيد "آل قريع"

نقل تعازي القيادة داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته

أدّى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، عقب صلاة ظهر اليوم، صلاة الميت على الشهيد العريف علي بن هادي بن محمد آل قريع، وذلك بجامع العسكري في حي الفيصلية بمدينة نجران.

ونقل أمير المنطقة تعازي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لوالد وذوي الشهيد، داعياً المولى أن يتغمده بواسع رحمته وعميم مغفرته، وأن يتقبله من الشهداء، ويسكنه فسيح جناته.

وأعرب عن فخر واعتزاز الجميع بما قدمه الشهيد في سبيل حفظ الدين والدفاع عن أرض الحرمين الشريفين، وفاء بما عاهد الله عليه في خدمة الدين ثم المليك والوطن بكل صدق وإخلاص.

من جهته، عبّر والد الشهيد عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على تعازيهما ومواساتهما، ولأمير المنطقة على حضوره والصلاة عليه ونقله تعازي القيادة، مؤكدًا أن استشهاد ابنه شرف في الدنيا، ورفعة في الآخرة بمشيئة الله.