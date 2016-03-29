الأهلي: "المجحد" أصيب بفيروس كورونا.. وسيخضع إلى برنامج علاجي
قال النادي الأهلي الأول لكرة القدم، إن لاعب الفريق الكروي الأول محمد المجحد ، أصيب بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك بعد إجراء المسحات الطبية اللازمة لأعضاء الفريق، الاثنين.
وجاء في إيضاح النادي: ثبتت إيجابية المسحة الطبية التي أجراها محمد المجحد لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي، حيث سيخضع إلى برنامج علاجي.
الأهلي: "المجحد" أصيب بفيروس كورونا.. وسيخضع إلى برنامج علاجي
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-03-29
قال النادي الأهلي الأول لكرة القدم، إن لاعب الفريق الكروي الأول محمد المجحد ، أصيب بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك بعد إجراء المسحات الطبية اللازمة لأعضاء الفريق، الاثنين.
وجاء في إيضاح النادي: ثبتت إيجابية المسحة الطبية التي أجراها محمد المجحد لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي، حيث سيخضع إلى برنامج علاجي.
29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
08:16 PM
الأهلي: "المجحد" أصيب بفيروس كورونا.. وسيخضع إلى برنامج علاجي
قال النادي الأهلي الأول لكرة القدم، إن لاعب الفريق الكروي الأول محمد المجحد ، أصيب بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك بعد إجراء المسحات الطبية اللازمة لأعضاء الفريق، الاثنين.
وجاء في إيضاح النادي: ثبتت إيجابية المسحة الطبية التي أجراها محمد المجحد لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي، حيث سيخضع إلى برنامج علاجي.