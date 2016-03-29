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الأهلي: "المجحد" أصيب بفيروس كورونا.. وسيخضع إلى برنامج علاجي

قال النادي الأهلي الأول لكرة القدم، إن لاعب الفريق الكروي الأول محمد المجحد ، أصيب بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك بعد إجراء المسحات الطبية اللازمة لأعضاء الفريق، الاثنين.

وجاء في إيضاح النادي: ثبتت إيجابية المسحة الطبية التي أجراها محمد المجحد لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي، حيث سيخضع إلى برنامج علاجي.

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الأهلي: "المجحد" أصيب بفيروس كورونا.. وسيخضع إلى برنامج علاجي
سبق

قال النادي الأهلي الأول لكرة القدم، إن لاعب الفريق الكروي الأول محمد المجحد ، أصيب بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك بعد إجراء المسحات الطبية اللازمة لأعضاء الفريق، الاثنين.

وجاء في إيضاح النادي: ثبتت إيجابية المسحة الطبية التي أجراها محمد المجحد لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي، حيث سيخضع إلى برنامج علاجي.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
08:16 PM

الأهلي: "المجحد" أصيب بفيروس كورونا.. وسيخضع إلى برنامج علاجي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال النادي الأهلي الأول لكرة القدم، إن لاعب الفريق الكروي الأول محمد المجحد ، أصيب بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك بعد إجراء المسحات الطبية اللازمة لأعضاء الفريق، الاثنين.

وجاء في إيضاح النادي: ثبتت إيجابية المسحة الطبية التي أجراها محمد المجحد لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي، حيث سيخضع إلى برنامج علاجي.

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