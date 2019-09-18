النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البنيان": احترافية "أرامكو" أكدت موثوقية المملكة كمزود عالمي للطاقة

قدّم الشكر للقيادة على الدعم اللامحدود لصناعة البتروكيماويات بالسعودية

أعرب رئيس مجلس إدارة لجنة مصنعي البتروكيماويات نائب رئيس مجلس إدارة "سابك" الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان، عن سعادته بالبشرى التي نقلها الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين للمواطنين والمواطنات ولدول العالم أجمع بعودة إمدادات النفط إلى السوق لما كانت عليه قبل الاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو السعودية" في محافظة بقيق وهجرة خريص يوم السبت الماضي.

ورفع "البنيان" الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على القيادة الحكيمة للوطن الغالي، والتوجيهات السديدة للحكومة الرشيدة، والدعم غير المحدود للقطاعات العامة والصناعية والخاصة كافة، وتحديداً صناعة البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية.

وقدم الشكر والتقدير للأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، على موقفه الداعم للصناعات البتروكيماوية لتقليل وتحجيم تأثير انخفاض إمدادات اللقيم والعمل على عودتها إلى مستواها الطبيعي بنهاية شهر سبتمبر الحالي، بالإضافة إلى التميز والتفوق في إدارة الأزمة، وسرعة استجابة جميع الجهات الحكومية وتكامل أدوارها.

وأكد "البنيان" أن احترافية تعامل شركة "أرامكو السعودية"، وكفاءة نظام الطوارئ، والجهود المتصلة من فريق العمل، ساعدت في تجاوز هذه الأزمة، والتأكيد على موثوقية المملكة كمزود عالمي للطاقة، وعامل رئيس في استقرار السوق العالمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البنيان": احترافية "أرامكو" أكدت موثوقية المملكة كمزود عالمي للطاقة
سبق

أعرب رئيس مجلس إدارة لجنة مصنعي البتروكيماويات نائب رئيس مجلس إدارة "سابك" الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان، عن سعادته بالبشرى التي نقلها الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين للمواطنين والمواطنات ولدول العالم أجمع بعودة إمدادات النفط إلى السوق لما كانت عليه قبل الاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو السعودية" في محافظة بقيق وهجرة خريص يوم السبت الماضي.

ورفع "البنيان" الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على القيادة الحكيمة للوطن الغالي، والتوجيهات السديدة للحكومة الرشيدة، والدعم غير المحدود للقطاعات العامة والصناعية والخاصة كافة، وتحديداً صناعة البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية.

وقدم الشكر والتقدير للأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، على موقفه الداعم للصناعات البتروكيماوية لتقليل وتحجيم تأثير انخفاض إمدادات اللقيم والعمل على عودتها إلى مستواها الطبيعي بنهاية شهر سبتمبر الحالي، بالإضافة إلى التميز والتفوق في إدارة الأزمة، وسرعة استجابة جميع الجهات الحكومية وتكامل أدوارها.

وأكد "البنيان" أن احترافية تعامل شركة "أرامكو السعودية"، وكفاءة نظام الطوارئ، والجهود المتصلة من فريق العمل، ساعدت في تجاوز هذه الأزمة، والتأكيد على موثوقية المملكة كمزود عالمي للطاقة، وعامل رئيس في استقرار السوق العالمية.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
04:13 PM

"البنيان": احترافية "أرامكو" أكدت موثوقية المملكة كمزود عالمي للطاقة

قدّم الشكر للقيادة على الدعم اللامحدود لصناعة البتروكيماويات بالسعودية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,112

أعرب رئيس مجلس إدارة لجنة مصنعي البتروكيماويات نائب رئيس مجلس إدارة "سابك" الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان، عن سعادته بالبشرى التي نقلها الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين للمواطنين والمواطنات ولدول العالم أجمع بعودة إمدادات النفط إلى السوق لما كانت عليه قبل الاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو السعودية" في محافظة بقيق وهجرة خريص يوم السبت الماضي.

ورفع "البنيان" الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على القيادة الحكيمة للوطن الغالي، والتوجيهات السديدة للحكومة الرشيدة، والدعم غير المحدود للقطاعات العامة والصناعية والخاصة كافة، وتحديداً صناعة البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية.

وقدم الشكر والتقدير للأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، على موقفه الداعم للصناعات البتروكيماوية لتقليل وتحجيم تأثير انخفاض إمدادات اللقيم والعمل على عودتها إلى مستواها الطبيعي بنهاية شهر سبتمبر الحالي، بالإضافة إلى التميز والتفوق في إدارة الأزمة، وسرعة استجابة جميع الجهات الحكومية وتكامل أدوارها.

وأكد "البنيان" أن احترافية تعامل شركة "أرامكو السعودية"، وكفاءة نظام الطوارئ، والجهود المتصلة من فريق العمل، ساعدت في تجاوز هذه الأزمة، والتأكيد على موثوقية المملكة كمزود عالمي للطاقة، وعامل رئيس في استقرار السوق العالمية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,707
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,940
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,894
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,456

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي
كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة