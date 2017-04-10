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"مدني جازان" يسيطر على حريق نشب بمستودع أثاث بحي الجبل بلا إصابات

"آل صمغان": 5 فرق باشرت الحادث.. وجار التحقيق لمعرفة الأسباب

كشف نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم محمد بن حسن آل صمغان، الخميس، عن تفاصيل بلاغ ورد لمركز القيادة والتوجية عن حادث حريق مستودع بمدينة جيزان بحي الجبل.

وفي التفاصيل، أوضح المقدم "آل صمغان" أنه وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن احتراق مستودع للأثاث ومستلزمات أخرى تقدر مساحته ١٧x٢٢ حيث قامت خمس فرق بمباشرة الحريق والسيطرة عليه دون حدوث إصابات أو وفيات ولله الحمد.

وأضاف "آل صمغان" أن التحقيقات لازالت جارية لمعرفة أسباب الحريق.

حريق الدفاع المدني مدني جازان جازان

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"مدني جازان" يسيطر على حريق نشب بمستودع أثاث بحي الجبل بلا إصابات
سبق

كشف نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم محمد بن حسن آل صمغان، الخميس، عن تفاصيل بلاغ ورد لمركز القيادة والتوجية عن حادث حريق مستودع بمدينة جيزان بحي الجبل.

وفي التفاصيل، أوضح المقدم "آل صمغان" أنه وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن احتراق مستودع للأثاث ومستلزمات أخرى تقدر مساحته ١٧x٢٢ حيث قامت خمس فرق بمباشرة الحريق والسيطرة عليه دون حدوث إصابات أو وفيات ولله الحمد.

وأضاف "آل صمغان" أن التحقيقات لازالت جارية لمعرفة أسباب الحريق.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
01:25 AM

"مدني جازان" يسيطر على حريق نشب بمستودع أثاث بحي الجبل بلا إصابات

"آل صمغان": 5 فرق باشرت الحادث.. وجار التحقيق لمعرفة الأسباب

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محمد المواسي - الرياض
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كشف نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم محمد بن حسن آل صمغان، الخميس، عن تفاصيل بلاغ ورد لمركز القيادة والتوجية عن حادث حريق مستودع بمدينة جيزان بحي الجبل.

وفي التفاصيل، أوضح المقدم "آل صمغان" أنه وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن احتراق مستودع للأثاث ومستلزمات أخرى تقدر مساحته ١٧x٢٢ حيث قامت خمس فرق بمباشرة الحريق والسيطرة عليه دون حدوث إصابات أو وفيات ولله الحمد.

وأضاف "آل صمغان" أن التحقيقات لازالت جارية لمعرفة أسباب الحريق.

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