نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية على نجران
الحالة تشمل "شرورة ويدمة وثار" وتستمر لـ 8 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بمنطقة نجران، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وتشمل الحالة "مدينة نجران، ومحافظات: شرورة، ويدمة، وحبونا، وثار، وخباش، وبدر الجنوب"، وتستمر الحالة حتى الثامنة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية على نجران
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2019-07-19
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بمنطقة نجران، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وتشمل الحالة "مدينة نجران، ومحافظات: شرورة، ويدمة، وحبونا، وثار، وخباش، وبدر الجنوب"، وتستمر الحالة حتى الثامنة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
01:22 PM
نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية على نجران
الحالة تشمل "شرورة ويدمة وثار" وتستمر لـ 8 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بمنطقة نجران، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وتشمل الحالة "مدينة نجران، ومحافظات: شرورة، ويدمة، وحبونا، وثار، وخباش، وبدر الجنوب"، وتستمر الحالة حتى الثامنة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.