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بالصور وبعد الاختبار .. "المواصفات" تحذّر من لعبتَي أطفال

الأولى قد تسبّب حالة اختناق والأخرى ضررها في حوافها الحادة

حذّرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من منتج ألعاب أطفال toys بعدما أظهرت نتيجة الاختبار التي أجريت على عيّنات منه عدم مطابقتها متطلبات المواصفة القياسية GSO EN-71.

وذكرت أن المخاطر تتمثل في انفصال أجزاءٍ صغيرة عن العيّنة؛ ما قد يسبّب اختناق الأطفال.

كما حذّرت "المواصفات من منتج Pocelain Tea Set "ألعاب أطفال toys" بعدما أظهرت نتيجة الاختبار التي أجريت على عيّنة منه عدم اجتياز اختبار مواصفة GSO EN-71-1.

وأشارت إلى أن المخاطر تتمثل في تعرُّض المستهلك لأضرار مباشرة في حال تعرُّض المنتج للكسر بسبب الحواف الحادة.

يُذكر أن الهيئة تقوم بسحب عيّنات عشوائية من السوق مباشرة، إضافة إلى خطوط الإنتاج أو المستودعات، وذلك لاختبارها للتأكّد من مطابقتها لوائح القواعد الفنية السعودية للمنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور وبعد الاختبار .. "المواصفات" تحذّر من لعبتَي أطفال
سبق

حذّرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من منتج ألعاب أطفال toys بعدما أظهرت نتيجة الاختبار التي أجريت على عيّنات منه عدم مطابقتها متطلبات المواصفة القياسية GSO EN-71.

وذكرت أن المخاطر تتمثل في انفصال أجزاءٍ صغيرة عن العيّنة؛ ما قد يسبّب اختناق الأطفال.

كما حذّرت "المواصفات من منتج Pocelain Tea Set "ألعاب أطفال toys" بعدما أظهرت نتيجة الاختبار التي أجريت على عيّنة منه عدم اجتياز اختبار مواصفة GSO EN-71-1.

وأشارت إلى أن المخاطر تتمثل في تعرُّض المستهلك لأضرار مباشرة في حال تعرُّض المنتج للكسر بسبب الحواف الحادة.

يُذكر أن الهيئة تقوم بسحب عيّنات عشوائية من السوق مباشرة، إضافة إلى خطوط الإنتاج أو المستودعات، وذلك لاختبارها للتأكّد من مطابقتها لوائح القواعد الفنية السعودية للمنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
12:33 PM

بالصور وبعد الاختبار .. "المواصفات" تحذّر من لعبتَي أطفال

الأولى قد تسبّب حالة اختناق والأخرى ضررها في حوافها الحادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من منتج ألعاب أطفال toys بعدما أظهرت نتيجة الاختبار التي أجريت على عيّنات منه عدم مطابقتها متطلبات المواصفة القياسية GSO EN-71.

وذكرت أن المخاطر تتمثل في انفصال أجزاءٍ صغيرة عن العيّنة؛ ما قد يسبّب اختناق الأطفال.

كما حذّرت "المواصفات من منتج Pocelain Tea Set "ألعاب أطفال toys" بعدما أظهرت نتيجة الاختبار التي أجريت على عيّنة منه عدم اجتياز اختبار مواصفة GSO EN-71-1.

وأشارت إلى أن المخاطر تتمثل في تعرُّض المستهلك لأضرار مباشرة في حال تعرُّض المنتج للكسر بسبب الحواف الحادة.

يُذكر أن الهيئة تقوم بسحب عيّنات عشوائية من السوق مباشرة، إضافة إلى خطوط الإنتاج أو المستودعات، وذلك لاختبارها للتأكّد من مطابقتها لوائح القواعد الفنية السعودية للمنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

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