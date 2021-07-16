"سكني": إصدار 500 ألف شهادة "تصرفات عقارية" حتى يونيو 202

البرنامج كشف عن مجموعة بيانات بشأن أعداد الأسر المستفيدة

أصدر برنامج "سكني" تقريره لشهر يوليو متضمناً أبرز منجزاته خلال النصف الأول 2021، ومجموعة من البيانات والإحصاءات حول أعداد الأسر المستفيدة والمشاريع التي يجري تنفيذها، وأعداد شهادات التصرفات العقارية.

وأبرز التقرير استفادة 11,119 أسرة خلال شهر يونيو، بينهم 9547 أسرة سكنت منازلها، وذلك استمراراً لجهود البرنامج لتمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - بالوصول إلى 70% نسبة تملك بحلول 2030، ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج أو الرابط https://sakani.housing.sa/sakani-reports.

وكشف التقرير أن إجمالي أعداد شهادات تحمّل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول منذ بداية البرنامج حتى نهاية شهر يونيو الماضي بلغت 513,311 شهادة، كما استعرض التقرير الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج والتي تتضمن القرض العقاري المدعوم بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء أو البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضي، وحجز الأراضي السكني ضمن برنامج "سكني" بهدف زيادة نسب التملك بين المواطنين.

وأشار إلى استفادة أكثر من 111 ألف أسرة، من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي أتاحها البرنامج خلال النصف الأول من العام الجاري منها أكثر من 87 ألف أسرة سكنت في منازلها، بالإضافة إلى مستهدفات العام الجاري والتي تتضمن خدمة 220 ألف أسرة جديدة، عبر إتاحة 30 ألف أرض سكنية وضخ 50 ألف وحدة سكنية جديدة تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 140 ألف قرض عقاري مدعوم بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية لشراء وحدات سكنية جاهزة و"تحت الإنشاء" أو البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضي.

وأماط التقرير اللثام عن مستجدات تحديثات البناء في 72 مشروعاً توفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس تمتاز بتكامل البنية التحتية وأسعارها التنافسية، كما تناول التقرير تسليم مشروع "سرايا الغروب" بمحافظة الخُبر، ومستجدات الأراضي السكنية والمخططات، ويتيح البرنامج من خلال موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني استعراضها وحجزها بشكل إلكتروني ضمن 218 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة.

يُذكر أن برنامج "سكني" أعلن استفادة أكثر من 1,1 مليون أسرة سعودية منذ انطلاق البرنامج في 2017، منها أكثر من 390 ألف أسرة جديدة خلال العام 2020 منها 138 ألفًا سكنت منازلها، ويسعى البرنامج لتمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم الخيارات والحلول السكنية التي تلبّي تطلّعاتهم وقدراتهم ضمن خيارات وحلول متعددة ودفعة أولى ميسرة.