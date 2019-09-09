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في حادث خطير.. طالب "ابتدائي" يخنق زميله حتى الموت بساحة مدرسة بالرياض

الهلال الأحمر حاول إنقاذه إلا أنه فارق الحياه و"الشرطة" تحقق

فُجِعتْ مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بحي ضاحية لبن بالرياض صباح اليوم بوفاة أحد طلابها مخنوقًا من زميل آخر له، ولم تفلح محاولات إسعافه.

وعَلِمت "سبق" أن الطالب الذي يدرس الصف السادس، ويبلغ ١٢ عامًا تعرّض لحادثة اختناق في ساحة المدرسة من قِبل أحد زملائه في الصف، ورغم محاولة إسعافه وطلب فرقة الهلال الأحمر التي حاولت إنقاذه، ونقله لمستشفى الملك خالد الجامعي، إلا أنه فارق الحياه -رحمه الله-.

وباشرت الجهات الأمنية موقع الحادثة، ورُفعت البصمات، وتم مشاهدة الكاميرات، قبل أن يتم فتح محضر تحقيق بذلك لمعرفة دواعي الحادثة.

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في حادث خطير.. طالب "ابتدائي" يخنق زميله حتى الموت بساحة مدرسة بالرياض
سبق

فُجِعتْ مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بحي ضاحية لبن بالرياض صباح اليوم بوفاة أحد طلابها مخنوقًا من زميل آخر له، ولم تفلح محاولات إسعافه.

وعَلِمت "سبق" أن الطالب الذي يدرس الصف السادس، ويبلغ ١٢ عامًا تعرّض لحادثة اختناق في ساحة المدرسة من قِبل أحد زملائه في الصف، ورغم محاولة إسعافه وطلب فرقة الهلال الأحمر التي حاولت إنقاذه، ونقله لمستشفى الملك خالد الجامعي، إلا أنه فارق الحياه -رحمه الله-.

وباشرت الجهات الأمنية موقع الحادثة، ورُفعت البصمات، وتم مشاهدة الكاميرات، قبل أن يتم فتح محضر تحقيق بذلك لمعرفة دواعي الحادثة.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
07:35 PM
اخر تعديل
09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
08:09 PM

في حادث خطير.. طالب "ابتدائي" يخنق زميله حتى الموت بساحة مدرسة بالرياض

الهلال الأحمر حاول إنقاذه إلا أنه فارق الحياه و"الشرطة" تحقق

A A A
عمر السبيعي - الرياض
27
12,270

فُجِعتْ مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بحي ضاحية لبن بالرياض صباح اليوم بوفاة أحد طلابها مخنوقًا من زميل آخر له، ولم تفلح محاولات إسعافه.

وعَلِمت "سبق" أن الطالب الذي يدرس الصف السادس، ويبلغ ١٢ عامًا تعرّض لحادثة اختناق في ساحة المدرسة من قِبل أحد زملائه في الصف، ورغم محاولة إسعافه وطلب فرقة الهلال الأحمر التي حاولت إنقاذه، ونقله لمستشفى الملك خالد الجامعي، إلا أنه فارق الحياه -رحمه الله-.

وباشرت الجهات الأمنية موقع الحادثة، ورُفعت البصمات، وتم مشاهدة الكاميرات، قبل أن يتم فتح محضر تحقيق بذلك لمعرفة دواعي الحادثة.

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53.8 مليار

31 يوليو
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