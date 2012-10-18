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برنامج شامل لرفع كفاءة شبكة الإنارة بالطائف

يستهدف 55 ألف عمود

شرعت أمانة الطائف في تنفيذ برنامج شامل لصيانة شبكات الإنارة العامة داخل المدينة.

ويشمل البرنامج أكثر من 55 ألف عمود للإنارة بمختلف المقاسات والأحجام.

وتعمل فرق الصيانة في مختلف المحاور لإنجاز العمل وفق توجيه أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، بما يحقق رفع كفاءة الشبكة القائمة.

ورفعت الأمانة مستوى الأداء الإشرافي والميداني للشبكة مع تقسيم المدينة؛ لتسهيل عملية المتابعة والتنسيق وتوزيع الطرق العامة، وتسهل الاستدلال على مواقع الأعمال وسرعة الإصلاح.

وقد نفذت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشاريع برنامج الصيانة لأعمدة الإنارة بالشوارع، ضمن خطط الصيانة الدورية للشبكة.

وشملت أعمال الصيانة تغير الأعمدة التالفة جراء الحوادث المرورية وتغيير المصابيح الخربة، وفحص الخلايا الكهربائية، وصيانة التمديدات والتأكد من سلامتها وجودة أدائها مع تدعيم وسائل السلامة.

وتم تنفيذ أكثر من 3 آلاف مهمة عمل، لفحص وصيانة أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية والأحياء.

وعملت فرق ميدانية على رصد أعطال الانارة وتحديد الخلل والرفع لفرق الإصلاح لتسريع أعمال الإنجاز، بما يسهل على المواطنين والمقيمين ويريحهم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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برنامج شامل لرفع كفاءة شبكة الإنارة بالطائف
سبق

شرعت أمانة الطائف في تنفيذ برنامج شامل لصيانة شبكات الإنارة العامة داخل المدينة.

ويشمل البرنامج أكثر من 55 ألف عمود للإنارة بمختلف المقاسات والأحجام.

وتعمل فرق الصيانة في مختلف المحاور لإنجاز العمل وفق توجيه أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، بما يحقق رفع كفاءة الشبكة القائمة.

ورفعت الأمانة مستوى الأداء الإشرافي والميداني للشبكة مع تقسيم المدينة؛ لتسهيل عملية المتابعة والتنسيق وتوزيع الطرق العامة، وتسهل الاستدلال على مواقع الأعمال وسرعة الإصلاح.

وقد نفذت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشاريع برنامج الصيانة لأعمدة الإنارة بالشوارع، ضمن خطط الصيانة الدورية للشبكة.

وشملت أعمال الصيانة تغير الأعمدة التالفة جراء الحوادث المرورية وتغيير المصابيح الخربة، وفحص الخلايا الكهربائية، وصيانة التمديدات والتأكد من سلامتها وجودة أدائها مع تدعيم وسائل السلامة.

وتم تنفيذ أكثر من 3 آلاف مهمة عمل، لفحص وصيانة أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية والأحياء.

وعملت فرق ميدانية على رصد أعطال الانارة وتحديد الخلل والرفع لفرق الإصلاح لتسريع أعمال الإنجاز، بما يسهل على المواطنين والمقيمين ويريحهم.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
04:49 PM

برنامج شامل لرفع كفاءة شبكة الإنارة بالطائف

يستهدف 55 ألف عمود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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شرعت أمانة الطائف في تنفيذ برنامج شامل لصيانة شبكات الإنارة العامة داخل المدينة.

ويشمل البرنامج أكثر من 55 ألف عمود للإنارة بمختلف المقاسات والأحجام.

وتعمل فرق الصيانة في مختلف المحاور لإنجاز العمل وفق توجيه أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، بما يحقق رفع كفاءة الشبكة القائمة.

ورفعت الأمانة مستوى الأداء الإشرافي والميداني للشبكة مع تقسيم المدينة؛ لتسهيل عملية المتابعة والتنسيق وتوزيع الطرق العامة، وتسهل الاستدلال على مواقع الأعمال وسرعة الإصلاح.

وقد نفذت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشاريع برنامج الصيانة لأعمدة الإنارة بالشوارع، ضمن خطط الصيانة الدورية للشبكة.

وشملت أعمال الصيانة تغير الأعمدة التالفة جراء الحوادث المرورية وتغيير المصابيح الخربة، وفحص الخلايا الكهربائية، وصيانة التمديدات والتأكد من سلامتها وجودة أدائها مع تدعيم وسائل السلامة.

وتم تنفيذ أكثر من 3 آلاف مهمة عمل، لفحص وصيانة أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية والأحياء.

وعملت فرق ميدانية على رصد أعطال الانارة وتحديد الخلل والرفع لفرق الإصلاح لتسريع أعمال الإنجاز، بما يسهل على المواطنين والمقيمين ويريحهم.

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