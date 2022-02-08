"يا سفاحين".. شاهد والدة "فتاة المول" بمصر تصرخ في وجه المتهمين داخل المحكمة

قالت للمتهمة الأولى وهي منهارة بالبكاء: "كنتِ بتاكلي وتشربي وتلبسي من ملابسها"

بدموع الحسرة والألم، صرخت والدة "فتاة المول" في مصر، أثناء جلسة محاكمة المتهمين بقتلها داخل عيادة طبيب في مول شهير، خلال نظر القضية ومناقشة تقرير مستشفى الأمراض العقلية والعصبية للمتهمة الأولى ومتهم آخر.

وطالبت والدة المجني عليها رئيس المحكمة بالسماح لها بالتحدث، ووافق رئيس المحكمة لها بالكلام بعد أن طلبت منه سرعة صدور حكم ضد المتهمين.

وقالت الأم المكلومة للمتهمين: "يا سفاحين.. قتلوا بنتي قتلوا عروسة".

وقامت وهي منهارة من البكاء بتوجيه كلمة للمتهمة الأولى بالقول: "أنتِ منك لله قتلت بنتي أنا.. كنتِ بتاكلي وتشربي وتلبسي من ملابسها".

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، قد قررت تأجيل محاكمة المتهمين بقتل نجلاء نعمة الله، المعروفة إعلاميّاً بـ"فتاة المول"، إلى جلسة الخميس 10 فبراير؛ لمناقشة تقرير الطب النفسي عن حالة المتهمين الثلاثة وإثبات سلامة قواهم العقلية.

وتعود أحداث القضية إلى 3 أغسطس الماضي، عندما تم العثور على جثة فتاة داخل عيادة طبيب عيون في مول سفير، بشارع بورسعيد، بمدينة كفر الدوار.

وتبين للأجهزة الأمنية أن المجني عليها وتدعى نجلاء نعمة الله بدوي (25 عامًا)، تعمل داخل عيادة طبيب عيون في المول، وأن مرتكبة الواقعة تدعى نورهان، صديقة المجني عليها، بالإضافة لآخرين.