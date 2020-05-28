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بمشاركة مجموعة من الرياضيين.. سامي الجابر يشارك في اجتماع الفيفا لتطوير كرة القدم

لطرح أبرز التعديلات وتطبيقها على  قانون اللعبة

تلقى سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال والمنتخب السعودي، دعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لحضور اجتماع لجنة تطوير كرة القدم المرئي الذي سيبث عبر خاصية "الفيديو كونفرنس".

ويشارك مجموعة من الرياضيين عبر الاتصال المرئي من أجل مناقشة العديد من المواضيع التي تتعلق بقوانين وأنظمة كرة القدم، ويترأس الاجتماع الفرنسي أرسين فينجر، رئيس لجنة التطوير في الاتحاد الدولي.

من جانبه منح "الجابر" عبر حسابه الشخصي على "تويتر" متابعيه فرصة الاستماع لآرائهم حول أبرز التعديلات التي يتمنون تطبيقها على قانون كرة القدم، بهدف إضافة مزيد من المتعة للعبة.

وكتب الجابر: "كمتابع رياضي لو منحت الفرصة في (تعديل- إلغاء- إضافة) 3 قوانين لكرة القدم، ماذا ستقدم من آراء لجعل كرة القدم أكثر متعة؟".

وأوضح لمتابعيه: "الأهم أن تكون هذه التعديلات قابلة للتطبيق على أرض الواقع".

يشار أن الدولي السابق شارك مع المنتخب السعودي في 4 نسخ من بطولة كأس العالم خلال الأعوام؛ 1994، 1998، 2002، 2006.

سامي الجابر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بمشاركة مجموعة من الرياضيين.. سامي الجابر يشارك في اجتماع الفيفا لتطوير كرة القدم
سبق

تلقى سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال والمنتخب السعودي، دعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لحضور اجتماع لجنة تطوير كرة القدم المرئي الذي سيبث عبر خاصية "الفيديو كونفرنس".

ويشارك مجموعة من الرياضيين عبر الاتصال المرئي من أجل مناقشة العديد من المواضيع التي تتعلق بقوانين وأنظمة كرة القدم، ويترأس الاجتماع الفرنسي أرسين فينجر، رئيس لجنة التطوير في الاتحاد الدولي.

من جانبه منح "الجابر" عبر حسابه الشخصي على "تويتر" متابعيه فرصة الاستماع لآرائهم حول أبرز التعديلات التي يتمنون تطبيقها على قانون كرة القدم، بهدف إضافة مزيد من المتعة للعبة.

وكتب الجابر: "كمتابع رياضي لو منحت الفرصة في (تعديل- إلغاء- إضافة) 3 قوانين لكرة القدم، ماذا ستقدم من آراء لجعل كرة القدم أكثر متعة؟".

وأوضح لمتابعيه: "الأهم أن تكون هذه التعديلات قابلة للتطبيق على أرض الواقع".

يشار أن الدولي السابق شارك مع المنتخب السعودي في 4 نسخ من بطولة كأس العالم خلال الأعوام؛ 1994، 1998، 2002، 2006.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
06:37 PM

بمشاركة مجموعة من الرياضيين.. سامي الجابر يشارك في اجتماع الفيفا لتطوير كرة القدم

لطرح أبرز التعديلات وتطبيقها على  قانون اللعبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,406

تلقى سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال والمنتخب السعودي، دعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لحضور اجتماع لجنة تطوير كرة القدم المرئي الذي سيبث عبر خاصية "الفيديو كونفرنس".

ويشارك مجموعة من الرياضيين عبر الاتصال المرئي من أجل مناقشة العديد من المواضيع التي تتعلق بقوانين وأنظمة كرة القدم، ويترأس الاجتماع الفرنسي أرسين فينجر، رئيس لجنة التطوير في الاتحاد الدولي.

من جانبه منح "الجابر" عبر حسابه الشخصي على "تويتر" متابعيه فرصة الاستماع لآرائهم حول أبرز التعديلات التي يتمنون تطبيقها على قانون كرة القدم، بهدف إضافة مزيد من المتعة للعبة.

وكتب الجابر: "كمتابع رياضي لو منحت الفرصة في (تعديل- إلغاء- إضافة) 3 قوانين لكرة القدم، ماذا ستقدم من آراء لجعل كرة القدم أكثر متعة؟".

وأوضح لمتابعيه: "الأهم أن تكون هذه التعديلات قابلة للتطبيق على أرض الواقع".

يشار أن الدولي السابق شارك مع المنتخب السعودي في 4 نسخ من بطولة كأس العالم خلال الأعوام؛ 1994، 1998، 2002، 2006.

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