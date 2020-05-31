"كورونا" يصيب 127 جزائرياً وينهي حياة 7

حصيلة المرضى بالفيروس بلغت 9.394

سجلت الجزائر، اليوم (الأحد) 7 وفيات و127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفادت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وبين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار، أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد 9394 حالة، بحسب "روسيا اليوم".





وذكر "فورار" أن عدد الوفيات بلغ 653، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 5748.