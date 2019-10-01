شاهد.. محافظ بلجرشي يشارك أهالي بني كبير احتفالهم بيوم الوطن

رعى محافظ بلجرشي غلاب بن غالب أبو خشيم، حفل أهالي مركز بني كبير، بمناسبة اليوم الوطني 89 الذي نظمته بلدية بني كبير، بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية هناك، بحضور رؤساء المراكز ومديري الدوائر الحكومية والأهالي.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ومن ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، تلا ذلك كلمة رئيس مركز بني كبير "بندر بن سويلم"، وأكد فيها أن ذكرى اليوم الوطني 89 هي مصدر وفخر وإلهام لنا كمواطنين على هذه البلاد الطاهرة، ويستذكر من خلالها المواطن الذكريات المجيدة التي تتواصل فخراً واعتزازاً منذ توحيد هذه المملكة الغالية.

وأعقب ذلك كلمة الأهالي، ألقاها نيابة عنهم شيخ قبيلة بني كبير الشيخ عثمان بن سويعد؛ قال فيها: إن مناسبة اليوم الوطني تجسد مسيرة توحيد الوطن على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز، رحمه الله، مضيفًا بأن الاحتفاء باليوم الوطني يمثل رمزاً للوحدة والتلاحم القائم بين القيادة والمواطنين، وأنه يوم تاريخي لا ينسى، وذكرى راسخة في أذهان أبناء المملكة.

وألقيت بعدها قصيدة شعرية نالت استحسان الحضور، ثم شاهد الحضور بعدها أوبريتًا وطنيًّا يحكي تاريخ توحيد المملكة على يد الملك المؤسس رحمه الله، متضمنًا لوحات وطنية وشعبية متنوعة جسدت مجالات التنمية التي شهدها الوطن، منذ التأسيس حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين.

وفي ختام الحفل أُقيمت العرضة السعودية التي شارك فيها المحافظ والحضور، بعدها أطلقت الألعاب.

