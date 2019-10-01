النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. محافظ بلجرشي يشارك أهالي بني كبير احتفالهم بيوم الوطن

رعى محافظ بلجرشي غلاب بن غالب أبو خشيم، حفل أهالي مركز بني كبير، بمناسبة اليوم الوطني 89 الذي نظمته بلدية بني كبير، بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية هناك، بحضور رؤساء المراكز ومديري الدوائر الحكومية والأهالي.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ومن ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، تلا ذلك كلمة رئيس مركز بني كبير "بندر بن سويلم"، وأكد فيها أن ذكرى اليوم الوطني 89 هي مصدر وفخر وإلهام لنا كمواطنين على هذه البلاد الطاهرة، ويستذكر من خلالها المواطن الذكريات المجيدة التي تتواصل فخراً واعتزازاً منذ توحيد هذه المملكة الغالية.

وأعقب ذلك كلمة الأهالي، ألقاها نيابة عنهم شيخ قبيلة بني كبير الشيخ عثمان بن سويعد؛ قال فيها: إن مناسبة اليوم الوطني تجسد مسيرة توحيد الوطن على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز، رحمه الله، مضيفًا بأن الاحتفاء باليوم الوطني يمثل رمزاً للوحدة والتلاحم القائم بين القيادة والمواطنين، وأنه يوم تاريخي لا ينسى، وذكرى راسخة في أذهان أبناء المملكة.

وألقيت بعدها قصيدة شعرية نالت استحسان الحضور، ثم شاهد الحضور بعدها أوبريتًا وطنيًّا يحكي تاريخ توحيد المملكة على يد الملك المؤسس رحمه الله، متضمنًا لوحات وطنية وشعبية متنوعة جسدت مجالات التنمية التي شهدها الوطن، منذ التأسيس حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين.

وفي ختام الحفل أُقيمت العرضة السعودية التي شارك فيها المحافظ والحضور، بعدها أطلقت الألعاب.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
شاهد.. محافظ بلجرشي يشارك أهالي بني كبير احتفالهم بيوم الوطن
سبق

رعى محافظ بلجرشي غلاب بن غالب أبو خشيم، حفل أهالي مركز بني كبير، بمناسبة اليوم الوطني 89 الذي نظمته بلدية بني كبير، بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية هناك، بحضور رؤساء المراكز ومديري الدوائر الحكومية والأهالي.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ومن ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، تلا ذلك كلمة رئيس مركز بني كبير "بندر بن سويلم"، وأكد فيها أن ذكرى اليوم الوطني 89 هي مصدر وفخر وإلهام لنا كمواطنين على هذه البلاد الطاهرة، ويستذكر من خلالها المواطن الذكريات المجيدة التي تتواصل فخراً واعتزازاً منذ توحيد هذه المملكة الغالية.

وأعقب ذلك كلمة الأهالي، ألقاها نيابة عنهم شيخ قبيلة بني كبير الشيخ عثمان بن سويعد؛ قال فيها: إن مناسبة اليوم الوطني تجسد مسيرة توحيد الوطن على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز، رحمه الله، مضيفًا بأن الاحتفاء باليوم الوطني يمثل رمزاً للوحدة والتلاحم القائم بين القيادة والمواطنين، وأنه يوم تاريخي لا ينسى، وذكرى راسخة في أذهان أبناء المملكة.

وألقيت بعدها قصيدة شعرية نالت استحسان الحضور، ثم شاهد الحضور بعدها أوبريتًا وطنيًّا يحكي تاريخ توحيد المملكة على يد الملك المؤسس رحمه الله، متضمنًا لوحات وطنية وشعبية متنوعة جسدت مجالات التنمية التي شهدها الوطن، منذ التأسيس حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين.

وفي ختام الحفل أُقيمت العرضة السعودية التي شارك فيها المحافظ والحضور، بعدها أطلقت الألعاب.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
10:04 PM

شاهد.. محافظ بلجرشي يشارك أهالي بني كبير احتفالهم بيوم الوطن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بلجرشي
0
174

رعى محافظ بلجرشي غلاب بن غالب أبو خشيم، حفل أهالي مركز بني كبير، بمناسبة اليوم الوطني 89 الذي نظمته بلدية بني كبير، بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية هناك، بحضور رؤساء المراكز ومديري الدوائر الحكومية والأهالي.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ومن ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، تلا ذلك كلمة رئيس مركز بني كبير "بندر بن سويلم"، وأكد فيها أن ذكرى اليوم الوطني 89 هي مصدر وفخر وإلهام لنا كمواطنين على هذه البلاد الطاهرة، ويستذكر من خلالها المواطن الذكريات المجيدة التي تتواصل فخراً واعتزازاً منذ توحيد هذه المملكة الغالية.

وأعقب ذلك كلمة الأهالي، ألقاها نيابة عنهم شيخ قبيلة بني كبير الشيخ عثمان بن سويعد؛ قال فيها: إن مناسبة اليوم الوطني تجسد مسيرة توحيد الوطن على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز، رحمه الله، مضيفًا بأن الاحتفاء باليوم الوطني يمثل رمزاً للوحدة والتلاحم القائم بين القيادة والمواطنين، وأنه يوم تاريخي لا ينسى، وذكرى راسخة في أذهان أبناء المملكة.

وألقيت بعدها قصيدة شعرية نالت استحسان الحضور، ثم شاهد الحضور بعدها أوبريتًا وطنيًّا يحكي تاريخ توحيد المملكة على يد الملك المؤسس رحمه الله، متضمنًا لوحات وطنية وشعبية متنوعة جسدت مجالات التنمية التي شهدها الوطن، منذ التأسيس حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين.

وفي ختام الحفل أُقيمت العرضة السعودية التي شارك فيها المحافظ والحضور، بعدها أطلقت الألعاب.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,399
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,374
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,404
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,016

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة