نيابة عن أمير عسير.. "الفلقي" يكرم المتفوقين بجمعية الأيتام بمحايل

عددهم 65 طالباً وطالبة بمختلف المراحل الدراسية

شهد وكيل محافظة محايل علي بن إبراهيم الفلقي نيابة عن أمير عسير مساء أمس الحفل السنوي الثاني لتكريم الطلاب المتفوقين الذي أقامته جمعية البر الخيرية لرعاية الأيتام وذلك بمركز الأمير نايف الحضاري.



وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ علي بن أحمد عسيري إن الجمعية تقدم العديد من الخدمات في مجال العمل الخيري للأيتام والفقراء المسجلين والبالغ عددهم 1700 يتيم ويتيمة لدى ذويهم فيما بلغ عدد المتفوقين المكرمين 65 طالباً وطالبة بمختلف المراحل الدراسية.



وقدم "عسيري" شكره لأمير المنطقة فيصل بن خالد على رعايته للحفل والاهتمام الكبير الذي يحظى به هؤلاء الأيتام من قبله، كما شكر وكيل المحافظة على حضوره وتشريفه للحفل الذي يقام للعام الثاني على التوالي.



فيما ألقى الطالب فيصل الأسري كلمة نيابة عن زملائه الأيتام قال فيها إن رعاية أمير عسير ليست بغريبة على ولاة الأمر الذين يولون هذه الفئة جل اهتمامهم ورعايتهم وقدمت فرقة "روناس" لوحة إنشادية نالت استحسان الحضور، تلا ذلك عرض مرئي عن أهم الإنجازات التي قدمتها الجمعية خلال العام الحالي.

وقال وكيل المحافظة إن الجمعية تقوم بجهود كبيرة وعمل مميز ليس بمستغرب عليها وعلى مسنوبيها والداعمين لها الذين يستحقون كل التقدير والتكريم.

وقال الفلقي إن حكومة خادم الحرمين الشريفين تدعم وتشجع أعمال الخير التي يستفيد منها أبناء هذه البلاد داعياً رجال المال والأعمال والمقتدرين إلى دعم هذه الجمعية والجمعيات الخيرية الأخرى لتقوم بعملها الإنساني المناط على عاتقها على أكمل وجه.

عقب ذلك شاهد الحضور مسيرة للطلاب الأيتام المتفوقين.

وفي نهاية الحفل كرمت الجمعية أمير عسير ووكيل المحافظة بدرعين تذكاريين، كما كرم "الفلقي" المتفوقين والداعمين والمتبرعين للجمعية والإعلاميين وصحيفة "سبق".