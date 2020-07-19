النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفاة مُسعِف دهسًا أثناء مباشرته حادث انقلاب في المدينة المنورة

متحدث الهلال الأحمر: الفقيد من خيرة المسعفين في الميدان

تَعرَّض أحد مسعفي هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، لحادث أثناء مباشرته حادثًا آخر في طريق الهجرة فجر اليوم؛ مما أدى لوفاته رحمه الله.

وفي التفاصيل، قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي أنه وَرَد لغرفة العمليات في تمام الساعة 03:46 فجر اليوم، بلاغ يفيد بوجود حادث انقلاب بطريق الهجرة النازل في الكيلو 7 من المدينة المنورة، وعلى الفور تم توجيه الفرقة الأقرب للموقع وعند وصول الفرقة للموقع وأثناء مباشرتهم لإسعاف الحالة، تَعَرّض أحد الزملاء لحادث دهس، وتم نقله مباشرة للمستشفى حيث كانت حالة الزميل خطيرة.

وأضاف: بعد محاولات إنعاش الزميل، تم إعلان انتقاله إلى رحمة الله تعالى بعد ربع ساعة من وصوله للمستشفى.

وذكر "السهلي" أن الزميل كان من خيرة المسعفين في الميدان، والذين يقدمون التضحيات الكبيرة لإنقاذ الأرواح.

وتَقَدّم جميع العاملين بهيئة الهلال الأحمر السعودي بخالص العزاء والمواساة لذوي الزميل، ونسأل الله أن يتقبله برحمته، ويجعل عمله خالصًا لوجهه الكريم.

واختتم "السهلي" بأننا نكرر لقائدي المركبات ضرورة أخذ الحذر والتهدئة عند رؤية الأضواء التحذيرية في مواقع الحوادث لسلامة الجميع.

هيئة الهلال الأحمر السعودي حادث مروري

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وفاة مُسعِف دهسًا أثناء مباشرته حادث انقلاب في المدينة المنورة
سبق

تَعرَّض أحد مسعفي هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، لحادث أثناء مباشرته حادثًا آخر في طريق الهجرة فجر اليوم؛ مما أدى لوفاته رحمه الله.

وفي التفاصيل، قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي أنه وَرَد لغرفة العمليات في تمام الساعة 03:46 فجر اليوم، بلاغ يفيد بوجود حادث انقلاب بطريق الهجرة النازل في الكيلو 7 من المدينة المنورة، وعلى الفور تم توجيه الفرقة الأقرب للموقع وعند وصول الفرقة للموقع وأثناء مباشرتهم لإسعاف الحالة، تَعَرّض أحد الزملاء لحادث دهس، وتم نقله مباشرة للمستشفى حيث كانت حالة الزميل خطيرة.

وأضاف: بعد محاولات إنعاش الزميل، تم إعلان انتقاله إلى رحمة الله تعالى بعد ربع ساعة من وصوله للمستشفى.

وذكر "السهلي" أن الزميل كان من خيرة المسعفين في الميدان، والذين يقدمون التضحيات الكبيرة لإنقاذ الأرواح.

وتَقَدّم جميع العاملين بهيئة الهلال الأحمر السعودي بخالص العزاء والمواساة لذوي الزميل، ونسأل الله أن يتقبله برحمته، ويجعل عمله خالصًا لوجهه الكريم.

واختتم "السهلي" بأننا نكرر لقائدي المركبات ضرورة أخذ الحذر والتهدئة عند رؤية الأضواء التحذيرية في مواقع الحوادث لسلامة الجميع.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
09:01 AM

وفاة مُسعِف دهسًا أثناء مباشرته حادث انقلاب في المدينة المنورة

متحدث الهلال الأحمر: الفقيد من خيرة المسعفين في الميدان

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
8
3,911

تَعرَّض أحد مسعفي هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، لحادث أثناء مباشرته حادثًا آخر في طريق الهجرة فجر اليوم؛ مما أدى لوفاته رحمه الله.

وفي التفاصيل، قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي أنه وَرَد لغرفة العمليات في تمام الساعة 03:46 فجر اليوم، بلاغ يفيد بوجود حادث انقلاب بطريق الهجرة النازل في الكيلو 7 من المدينة المنورة، وعلى الفور تم توجيه الفرقة الأقرب للموقع وعند وصول الفرقة للموقع وأثناء مباشرتهم لإسعاف الحالة، تَعَرّض أحد الزملاء لحادث دهس، وتم نقله مباشرة للمستشفى حيث كانت حالة الزميل خطيرة.

وأضاف: بعد محاولات إنعاش الزميل، تم إعلان انتقاله إلى رحمة الله تعالى بعد ربع ساعة من وصوله للمستشفى.

وذكر "السهلي" أن الزميل كان من خيرة المسعفين في الميدان، والذين يقدمون التضحيات الكبيرة لإنقاذ الأرواح.

وتَقَدّم جميع العاملين بهيئة الهلال الأحمر السعودي بخالص العزاء والمواساة لذوي الزميل، ونسأل الله أن يتقبله برحمته، ويجعل عمله خالصًا لوجهه الكريم.

واختتم "السهلي" بأننا نكرر لقائدي المركبات ضرورة أخذ الحذر والتهدئة عند رؤية الأضواء التحذيرية في مواقع الحوادث لسلامة الجميع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,883
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,321
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,978
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,147

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة