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أنباء عن مقتل أمريكيين اثنين وبريطاني بهجوم صاروخي في العراق

مسؤولان أمريكيان قالا إن 12 فردًا أصيبوا حسب المعلومات الأولية

صرح مسؤولان أمريكيان لوكالة رويترز، نقلاً عن معلومات أولية بأنه من المعتقد أن أمريكيين اثنين وبريطانيًا قتلوا في هجوم صاروخي عندما سقط 15 صاروخًا على معسكر التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد الأربعاء.

وتفصيلاً، قال المسؤولان الأمريكيان إن نحو 12 من أفراد التحالف أُصيبوا في الهجوم، مشددين على أن المعلومات أولية ويمكن أن تتغير.

...................................................................

مسؤولون أمريكيون أعلنوا إصابة 12 في القصف على معسكر التاجي

العراق.. سقوط 10 صواريخ على قاعدة عسكرية أمريكية قرب بغداد

أعلن ضابط في الجيش العراقي أن عشرة صواريخ كاتيوشا سقطت اليوم الأربعاء على قاعدة عسكرية عراقية قرب بغداد، تؤوي جنودًا أمريكيين، في هجوم هو الثاني والعشرين من نوعه الذي يستهدف مصالح أمريكية عسكرية في العراق منذ أواخر أكتوبر، وفقًا لموقع قناة العربية.

وتفصيلاً، قال الجيش العراقي إن القصف الذي استهدف قاعدة التاجي لم يسفر عن إصابة أي شخص، ولم يُحدث أضرارًا، فيما أعلن مسؤولون أمريكيون إصابة 12 من قوات التحالف في القصف على معسكر التاجي.

وأضاف بأنه "تم العثور على عجلة من نوع كيا بنكو، تحمل منصة صواريخ، فيها ثلاثة صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية".

وتعرَّضت القواعد العسكرية العراقية التي تحتضن قوات أمريكية في الأشهر الماضية لسلسلة هجمات صاروخية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أنباء عن مقتل أمريكيين اثنين وبريطاني بهجوم صاروخي في العراق
سبق

صرح مسؤولان أمريكيان لوكالة رويترز، نقلاً عن معلومات أولية بأنه من المعتقد أن أمريكيين اثنين وبريطانيًا قتلوا في هجوم صاروخي عندما سقط 15 صاروخًا على معسكر التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد الأربعاء.

وتفصيلاً، قال المسؤولان الأمريكيان إن نحو 12 من أفراد التحالف أُصيبوا في الهجوم، مشددين على أن المعلومات أولية ويمكن أن تتغير.

...................................................................

مسؤولون أمريكيون أعلنوا إصابة 12 في القصف على معسكر التاجي

العراق.. سقوط 10 صواريخ على قاعدة عسكرية أمريكية قرب بغداد

أعلن ضابط في الجيش العراقي أن عشرة صواريخ كاتيوشا سقطت اليوم الأربعاء على قاعدة عسكرية عراقية قرب بغداد، تؤوي جنودًا أمريكيين، في هجوم هو الثاني والعشرين من نوعه الذي يستهدف مصالح أمريكية عسكرية في العراق منذ أواخر أكتوبر، وفقًا لموقع قناة العربية.

وتفصيلاً، قال الجيش العراقي إن القصف الذي استهدف قاعدة التاجي لم يسفر عن إصابة أي شخص، ولم يُحدث أضرارًا، فيما أعلن مسؤولون أمريكيون إصابة 12 من قوات التحالف في القصف على معسكر التاجي.

وأضاف بأنه "تم العثور على عجلة من نوع كيا بنكو، تحمل منصة صواريخ، فيها ثلاثة صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية".

وتعرَّضت القواعد العسكرية العراقية التي تحتضن قوات أمريكية في الأشهر الماضية لسلسلة هجمات صاروخية.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
12:01 AM
اخر تعديل
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
01:34 AM

أنباء عن مقتل أمريكيين اثنين وبريطاني بهجوم صاروخي في العراق

مسؤولان أمريكيان قالا إن 12 فردًا أصيبوا حسب المعلومات الأولية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,691

صرح مسؤولان أمريكيان لوكالة رويترز، نقلاً عن معلومات أولية بأنه من المعتقد أن أمريكيين اثنين وبريطانيًا قتلوا في هجوم صاروخي عندما سقط 15 صاروخًا على معسكر التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد الأربعاء.

وتفصيلاً، قال المسؤولان الأمريكيان إن نحو 12 من أفراد التحالف أُصيبوا في الهجوم، مشددين على أن المعلومات أولية ويمكن أن تتغير.

...................................................................

مسؤولون أمريكيون أعلنوا إصابة 12 في القصف على معسكر التاجي

العراق.. سقوط 10 صواريخ على قاعدة عسكرية أمريكية قرب بغداد

أعلن ضابط في الجيش العراقي أن عشرة صواريخ كاتيوشا سقطت اليوم الأربعاء على قاعدة عسكرية عراقية قرب بغداد، تؤوي جنودًا أمريكيين، في هجوم هو الثاني والعشرين من نوعه الذي يستهدف مصالح أمريكية عسكرية في العراق منذ أواخر أكتوبر، وفقًا لموقع قناة العربية.

وتفصيلاً، قال الجيش العراقي إن القصف الذي استهدف قاعدة التاجي لم يسفر عن إصابة أي شخص، ولم يُحدث أضرارًا، فيما أعلن مسؤولون أمريكيون إصابة 12 من قوات التحالف في القصف على معسكر التاجي.

وأضاف بأنه "تم العثور على عجلة من نوع كيا بنكو، تحمل منصة صواريخ، فيها ثلاثة صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية".

وتعرَّضت القواعد العسكرية العراقية التي تحتضن قوات أمريكية في الأشهر الماضية لسلسلة هجمات صاروخية.

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