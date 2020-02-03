النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وظائف شاغرة للأئمة والمؤذنين بمحافظة طريف

التقديم عبر منصة التوظيف الإلكتروني للشؤون الإسلامية

أعلن مكتب الإشراف على المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة طريف التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم، توفر وظائف شاغرة للأئمة والمؤذنين.

وأشار المكتب إلى أن التقديم عبر منصة التوظيف في موقع الوزارة الإلكتروني؛ لافتًا الانتباه إلى أن من شروط الوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 عامًا، وأن يجتاز الاختبار أمام اللجنة، بالإضافة إلى حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بما يخلّ بالدين والشرف والأمانة، أو سبق فصله من العمل الحكومي بقرار نظامي، وأن يكون حافظًا ما لا يقل عن 3 أجزاء (للإمام)، وجزء (للمؤذن) من القرآن الكريم.

وظائف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وظائف شاغرة للأئمة والمؤذنين بمحافظة طريف
سبق

أعلن مكتب الإشراف على المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة طريف التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم، توفر وظائف شاغرة للأئمة والمؤذنين.

وأشار المكتب إلى أن التقديم عبر منصة التوظيف في موقع الوزارة الإلكتروني؛ لافتًا الانتباه إلى أن من شروط الوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 عامًا، وأن يجتاز الاختبار أمام اللجنة، بالإضافة إلى حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بما يخلّ بالدين والشرف والأمانة، أو سبق فصله من العمل الحكومي بقرار نظامي، وأن يكون حافظًا ما لا يقل عن 3 أجزاء (للإمام)، وجزء (للمؤذن) من القرآن الكريم.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
08:23 AM

وظائف شاغرة للأئمة والمؤذنين بمحافظة طريف

التقديم عبر منصة التوظيف الإلكتروني للشؤون الإسلامية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - طريف
1
944

أعلن مكتب الإشراف على المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة طريف التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم، توفر وظائف شاغرة للأئمة والمؤذنين.

وأشار المكتب إلى أن التقديم عبر منصة التوظيف في موقع الوزارة الإلكتروني؛ لافتًا الانتباه إلى أن من شروط الوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 عامًا، وأن يجتاز الاختبار أمام اللجنة، بالإضافة إلى حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بما يخلّ بالدين والشرف والأمانة، أو سبق فصله من العمل الحكومي بقرار نظامي، وأن يكون حافظًا ما لا يقل عن 3 أجزاء (للإمام)، وجزء (للمؤذن) من القرآن الكريم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,237
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,542
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,799
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,412

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة