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هل يحضر الرميان أول مباراة لـ "نيوكاسل" بعد الاستحواذ السعودي؟!

الأحد المقبل أمام توتنهام.. وإعلان نفاد تذاكر اللقاء

يتوقع أن يحضر محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان؛ الى لندن، لحضور أول مباراة لنيوكاسل يونايتد بعد إتمام صفقة الاستحواذ عليه من قِبل الصندوق السعودي.

وذكر موقع "90min"، أنه ينتظر أن يكون الرميان ضمن الحاضرين في لقاء الفريق بعد غد الأحد أمام توتنهام في ملعب سانت جيمس بارك، كما سيحضر اللقاء عددٌ من الجماهير والشخصيات السعودية التي ستتواجد في مقاعد كبار الشخصيات.

يُشار إلى أن جميع تذاكر المباراة نفدت بعد ساعات قليلة من الإعلان الرسمي عن الاستحواذ السعودي على نيوكاسل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هل يحضر الرميان أول مباراة لـ "نيوكاسل" بعد الاستحواذ السعودي؟!
سبق

يتوقع أن يحضر محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان؛ الى لندن، لحضور أول مباراة لنيوكاسل يونايتد بعد إتمام صفقة الاستحواذ عليه من قِبل الصندوق السعودي.

وذكر موقع "90min"، أنه ينتظر أن يكون الرميان ضمن الحاضرين في لقاء الفريق بعد غد الأحد أمام توتنهام في ملعب سانت جيمس بارك، كما سيحضر اللقاء عددٌ من الجماهير والشخصيات السعودية التي ستتواجد في مقاعد كبار الشخصيات.

يُشار إلى أن جميع تذاكر المباراة نفدت بعد ساعات قليلة من الإعلان الرسمي عن الاستحواذ السعودي على نيوكاسل.

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
01:13 PM

هل يحضر الرميان أول مباراة لـ "نيوكاسل" بعد الاستحواذ السعودي؟!

الأحد المقبل أمام توتنهام.. وإعلان نفاد تذاكر اللقاء

A A A
خالد علي - الرياض
1
1,818

يتوقع أن يحضر محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان؛ الى لندن، لحضور أول مباراة لنيوكاسل يونايتد بعد إتمام صفقة الاستحواذ عليه من قِبل الصندوق السعودي.

وذكر موقع "90min"، أنه ينتظر أن يكون الرميان ضمن الحاضرين في لقاء الفريق بعد غد الأحد أمام توتنهام في ملعب سانت جيمس بارك، كما سيحضر اللقاء عددٌ من الجماهير والشخصيات السعودية التي ستتواجد في مقاعد كبار الشخصيات.

يُشار إلى أن جميع تذاكر المباراة نفدت بعد ساعات قليلة من الإعلان الرسمي عن الاستحواذ السعودي على نيوكاسل.

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