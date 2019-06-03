مصر تعلن غداً الثلاثاء 30 رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غداً الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك (30 رمضان)، وأن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، وذلك حسب بيان دار الإفتاء الذي تمت إذاعته في بيان عاجل عبر الفضائيات ووسائل الإعلام المصرية.