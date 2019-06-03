النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

رسمياً.. المحكمة العليا: يوم غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

مصر تعلن غداً الثلاثاء 30 رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غداً الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك (30 رمضان)، وأن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، وذلك حسب بيان دار الإفتاء الذي تمت إذاعته في بيان عاجل عبر الفضائيات ووسائل الإعلام المصرية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مصر تعلن غداً الثلاثاء 30 رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر
سبق

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غداً الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك (30 رمضان)، وأن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، وذلك حسب بيان دار الإفتاء الذي تمت إذاعته في بيان عاجل عبر الفضائيات ووسائل الإعلام المصرية.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
09:29 PM

مصر تعلن غداً الثلاثاء 30 رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
237

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غداً الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك (30 رمضان)، وأن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، وذلك حسب بيان دار الإفتاء الذي تمت إذاعته في بيان عاجل عبر الفضائيات ووسائل الإعلام المصرية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,284
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,122
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,276
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,869

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة