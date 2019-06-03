أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غداً الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك (30 رمضان)، وأن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، وذلك حسب بيان دار الإفتاء الذي تمت إذاعته في بيان عاجل عبر الفضائيات ووسائل الإعلام المصرية.
مصر تعلن غداً الثلاثاء 30 رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر
أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غداً الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك (30 رمضان)، وأن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، وذلك حسب بيان دار الإفتاء الذي تمت إذاعته في بيان عاجل عبر الفضائيات ووسائل الإعلام المصرية.
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مصر تعلن غداً الثلاثاء 30 رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطرصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-03
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
09:29 PM
مصر تعلن غداً الثلاثاء 30 رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر
أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غداً الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك (30 رمضان)، وأن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، وذلك حسب بيان دار الإفتاء الذي تمت إذاعته في بيان عاجل عبر الفضائيات ووسائل الإعلام المصرية.
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