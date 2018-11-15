النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعرَّف على مواعيد مباريات المنتخب السعودي في "خليجي 24"

أصدرت اللجنة المنظمة لكأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 24" جدول مباريات البطولة المقرر إقامتها في الدوحة خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 8 ديسمبر.

وجاءت مباريات المنتخب السعودي في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات (البحرين، الكويت وعُمان) على النحو الآتي:

الأربعاء 27 نوفمبر: السعودية - الكويت الساعة الثامنة مساء.

السبت 30 نوفمبر: السعودية - البحرين الساعة الثامنة مساء.

الاثنين 2 ديسمبر: السعودية - عُمان الساعة الثامنة مساء.

خليجي 24 كأس الخليج العربي لكرة القدم المنتخب السعودي الأخضر السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
تعرَّف على مواعيد مباريات المنتخب السعودي في "خليجي 24"
سبق

أصدرت اللجنة المنظمة لكأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 24" جدول مباريات البطولة المقرر إقامتها في الدوحة خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 8 ديسمبر.

وجاءت مباريات المنتخب السعودي في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات (البحرين، الكويت وعُمان) على النحو الآتي:

الأربعاء 27 نوفمبر: السعودية - الكويت الساعة الثامنة مساء.

السبت 30 نوفمبر: السعودية - البحرين الساعة الثامنة مساء.

الاثنين 2 ديسمبر: السعودية - عُمان الساعة الثامنة مساء.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
08:24 PM

تعرَّف على مواعيد مباريات المنتخب السعودي في "خليجي 24"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,173

أصدرت اللجنة المنظمة لكأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 24" جدول مباريات البطولة المقرر إقامتها في الدوحة خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 8 ديسمبر.

وجاءت مباريات المنتخب السعودي في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات (البحرين، الكويت وعُمان) على النحو الآتي:

الأربعاء 27 نوفمبر: السعودية - الكويت الساعة الثامنة مساء.

السبت 30 نوفمبر: السعودية - البحرين الساعة الثامنة مساء.

الاثنين 2 ديسمبر: السعودية - عُمان الساعة الثامنة مساء.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,419
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,301
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,669
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,969

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة