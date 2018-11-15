تعرَّف على مواعيد مباريات المنتخب السعودي في "خليجي 24"

تعرَّف على مواعيد مباريات المنتخب السعودي في "خليجي 24"
أصدرت اللجنة المنظمة لكأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 24" جدول مباريات البطولة المقرر إقامتها في الدوحة خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 8 ديسمبر.
وجاءت مباريات المنتخب السعودي في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات (البحرين، الكويت وعُمان) على النحو الآتي:
الأربعاء 27 نوفمبر: السعودية - الكويت الساعة الثامنة مساء.
السبت 30 نوفمبر: السعودية - البحرين الساعة الثامنة مساء.
الاثنين 2 ديسمبر: السعودية - عُمان الساعة الثامنة مساء.
خليجي 24
كأس الخليج العربي لكرة القدم
المنتخب السعودي
الأخضر السعودي
تعرَّف على مواعيد مباريات المنتخب السعودي في "خليجي 24"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-11-15
أصدرت اللجنة المنظمة لكأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 24" جدول مباريات البطولة المقرر إقامتها في الدوحة خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 8 ديسمبر.
وجاءت مباريات المنتخب السعودي في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات (البحرين، الكويت وعُمان) على النحو الآتي:
الأربعاء 27 نوفمبر: السعودية - الكويت الساعة الثامنة مساء.
السبت 30 نوفمبر: السعودية - البحرين الساعة الثامنة مساء.
الاثنين 2 ديسمبر: السعودية - عُمان الساعة الثامنة مساء.
15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
08:24 PM
تعرَّف على مواعيد مباريات المنتخب السعودي في "خليجي 24"
أصدرت اللجنة المنظمة لكأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 24" جدول مباريات البطولة المقرر إقامتها في الدوحة خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 8 ديسمبر.
وجاءت مباريات المنتخب السعودي في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات (البحرين، الكويت وعُمان) على النحو الآتي:
الأربعاء 27 نوفمبر: السعودية - الكويت الساعة الثامنة مساء.
السبت 30 نوفمبر: السعودية - البحرين الساعة الثامنة مساء.
الاثنين 2 ديسمبر: السعودية - عُمان الساعة الثامنة مساء.