وجاءت مباريات المنتخب السعودي في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات (البحرين، الكويت وعُمان) على النحو الآتي:

أصدرت اللجنة المنظمة لكأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 24" جدول مباريات البطولة المقرر إقامتها في الدوحة خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 8 ديسمبر.

تعرَّف على مواعيد مباريات المنتخب السعودي في "خليجي 24" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-15 أصدرت اللجنة المنظمة لكأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 24" جدول مباريات البطولة المقرر إقامتها في الدوحة خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 8 ديسمبر. وجاءت مباريات المنتخب السعودي في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات (البحرين، الكويت وعُمان) على النحو الآتي: الأربعاء 27 نوفمبر: السعودية - الكويت الساعة الثامنة مساء. السبت 30 نوفمبر: السعودية - البحرين الساعة الثامنة مساء. الاثنين 2 ديسمبر: السعودية - عُمان الساعة الثامنة مساء.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441 08:24 PM

تعرَّف على مواعيد مباريات المنتخب السعودي في "خليجي 24"





A A A





3 مشاركة

أصدرت اللجنة المنظمة لكأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 24" جدول مباريات البطولة المقرر إقامتها في الدوحة خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 8 ديسمبر.

وجاءت مباريات المنتخب السعودي في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات (البحرين، الكويت وعُمان) على النحو الآتي:

الأربعاء 27 نوفمبر: السعودية - الكويت الساعة الثامنة مساء.

السبت 30 نوفمبر: السعودية - البحرين الساعة الثامنة مساء.

الاثنين 2 ديسمبر: السعودية - عُمان الساعة الثامنة مساء.