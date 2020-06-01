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المغرب يسجل 12 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 7819

سجل المغرب اليوم 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 7819، فيما استقر عدد الوفيات في 205 بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع الى 5754 بعد تماثل 295 شخصًا للشفاء، وتم استبعاد 208 آلاف و366 حالة بعد الكشف المخبري.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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المغرب يسجل 12 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجل المغرب اليوم 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 7819، فيما استقر عدد الوفيات في 205 بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع الى 5754 بعد تماثل 295 شخصًا للشفاء، وتم استبعاد 208 آلاف و366 حالة بعد الكشف المخبري.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
02:18 PM

المغرب يسجل 12 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 7819

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل المغرب اليوم 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 7819، فيما استقر عدد الوفيات في 205 بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع الى 5754 بعد تماثل 295 شخصًا للشفاء، وتم استبعاد 208 آلاف و366 حالة بعد الكشف المخبري.

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