شرطة المدينة المنورة تقبض على 4 أشخاص سلبوا أحد المارة
مقيمين ومخالفين لنظام أمن الحدود
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة قبضت على 4 أشخاص من الجنسية اليمنية، مقيمين ومخالفين لنظام أمن الحدود، لقيامهم باستيقاف أحد المارة وسلبه
وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
شرطة المدينة المنورة تقبض على 4 أشخاص سلبوا أحد المارة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2022-01-30
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة قبضت على 4 أشخاص من الجنسية اليمنية، مقيمين ومخالفين لنظام أمن الحدود، لقيامهم باستيقاف أحد المارة وسلبه
وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
08:52 PM
شرطة المدينة المنورة تقبض على 4 أشخاص سلبوا أحد المارة
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة قبضت على 4 أشخاص من الجنسية اليمنية، مقيمين ومخالفين لنظام أمن الحدود، لقيامهم باستيقاف أحد المارة وسلبه
وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.