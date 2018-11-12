"الغذاء والدواء" توقف استخدام تشغيلة من مستحضر AZIMAC 250 mg

بسبب اختلاف التركيز المذكور على العبوة الخارجية عن الشريط الداخلي

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء تعميماً لجميع الجهات الصحية بضرورة إيقاف استخدام التشغيلة رقم 17DJ55 من مستحضر AZIMAC 250 mg، Film-coated tablet، الذي تنتجه شركة المنتجات الطبية والتجميلية المحدودة "الرياض فارما" بالمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك بسبب اختلاف التركيز المذكور على العبوة الخارجية "250 ملجم" عما هو مذكور على الشريط الداخلي للمستحضر "500 ملجم"، مما قد يؤدي إلى مضاعفة الجرعة.

وقالت "الهيئة": ورد بلاغ عن اختلاف التركيز المذكور على العبوة الخارجية لمستحضر AZIMAC 250 mg عن الموجود على الشريط الداخلي للمستحضر، وجرى التحقق من وجود الخلل، ووجّهت الهيئة الشركة الصانعة لسحب التشغيلة الخطأ بشكل عاجل، إضافة إلى إصدار تعميم لجميع الجهات الصحية بضرورة إيقاف استخدام تلك التشغيلة في حال توفرها.

وأضافت: الاسم التجاري للمستحضر هو AZIMAC 500 mg، Film-coated tablet، والاسم العلمي AZITHROMYCIN، وتاريخ صلاحيته 8/ 2020، لافتة إلى أن مفتشيها حجزوا أكثر من 55600 عبوة من ذلك المستحضر في مستودع أدوية الشركة بمدينة الرياض.

ونصحت الهيئة المستهلكين بالتأكد من مطابقة التركيز المذكور على العبوة مع ما هو مذكور على الشريط الداخلي للمستحضر، وإيقاف تناول ذلك المستحضر ومراجعة الطبيب المعالج.