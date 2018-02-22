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مصادر "سبق": الإطاحة بقائد الحافلة صاحب الحركات الغريبة

تم القبض عليه قبل انتشار المقطع

علمت "سبق" من مصادرها أن الإدارة العامة للمرور تمكنت من إلقاء القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بحركات غريبة أثناء قيادته لإحدى الحافلات .

وبحسب المصدر فإن إلقاء القبض على قائد الحافلة تم قبل انتشار مقطع الفيديو الذي أظهره وهو يقوم بحركات غريبة أثناء قيادته الحافلة.

وكانت هيئة النقل العام ناشدت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الابلاغ عن اَي معلومة تتوفر عن الشخص أو اتجاه قائلة “ندعو للتواصل معنا بخصوص أي معلومات تُعرف عن هذا المقطع، ومكان انطلاق الرحلة، والوجهة”.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو لشخص وهو يقوم بحركات غريبة أثناء قيادته لإحدى الحافلات .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر "سبق": الإطاحة بقائد الحافلة صاحب الحركات الغريبة
سبق

علمت "سبق" من مصادرها أن الإدارة العامة للمرور تمكنت من إلقاء القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بحركات غريبة أثناء قيادته لإحدى الحافلات .

وبحسب المصدر فإن إلقاء القبض على قائد الحافلة تم قبل انتشار مقطع الفيديو الذي أظهره وهو يقوم بحركات غريبة أثناء قيادته الحافلة.

وكانت هيئة النقل العام ناشدت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الابلاغ عن اَي معلومة تتوفر عن الشخص أو اتجاه قائلة “ندعو للتواصل معنا بخصوص أي معلومات تُعرف عن هذا المقطع، ومكان انطلاق الرحلة، والوجهة”.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو لشخص وهو يقوم بحركات غريبة أثناء قيادته لإحدى الحافلات .

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
07:46 PM
اخر تعديل
23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
01:41 AM

مصادر "سبق": الإطاحة بقائد الحافلة صاحب الحركات الغريبة

تم القبض عليه قبل انتشار المقطع

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
46
49,199

علمت "سبق" من مصادرها أن الإدارة العامة للمرور تمكنت من إلقاء القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بحركات غريبة أثناء قيادته لإحدى الحافلات .

وبحسب المصدر فإن إلقاء القبض على قائد الحافلة تم قبل انتشار مقطع الفيديو الذي أظهره وهو يقوم بحركات غريبة أثناء قيادته الحافلة.

وكانت هيئة النقل العام ناشدت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الابلاغ عن اَي معلومة تتوفر عن الشخص أو اتجاه قائلة “ندعو للتواصل معنا بخصوص أي معلومات تُعرف عن هذا المقطع، ومكان انطلاق الرحلة، والوجهة”.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو لشخص وهو يقوم بحركات غريبة أثناء قيادته لإحدى الحافلات .

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