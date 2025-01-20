مكة والمدينة في دائرة تنبيهات "الأرصاد": أتربة مثارة وتدنٍّ للرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهيْن لمكة المكرّمة والمدينة المنوّرة من حالة أتربة مُثارة تُصحب برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية؛ تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتتواصل حتى الثامنة مساءً، وتشمل في مكة المكرّمة: القنفذة والليث وجدة ورابغ، فيما تشمل في المدينة المنوّرة بدر وينبع.
مكة والمدينة في دائرة تنبيهات "الأرصاد": أتربة مثارة وتدنٍّ للرؤية
تُصحب برياح نشطة تبدأ الساعة العاشرة وتتواصل حتى الثامنة مساءً
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهيْن لمكة المكرّمة والمدينة المنوّرة من حالة أتربة مُثارة تُصحب برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية؛ تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتتواصل حتى الثامنة مساءً، وتشمل في مكة المكرّمة: القنفذة والليث وجدة ورابغ، فيما تشمل في المدينة المنوّرة بدر وينبع.حالة الطقس الأرصاد رياح مثيرة للأتربة مكة المكرمة المدينة المنورة
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مكة والمدينة في دائرة تنبيهات "الأرصاد": أتربة مثارة وتدنٍّ للرؤيةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-01-20
20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
08:33 AM
مكة والمدينة في دائرة تنبيهات "الأرصاد": أتربة مثارة وتدنٍّ للرؤية
تُصحب برياح نشطة تبدأ الساعة العاشرة وتتواصل حتى الثامنة مساءً
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهيْن لمكة المكرّمة والمدينة المنوّرة من حالة أتربة مُثارة تُصحب برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية؛ تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتتواصل حتى الثامنة مساءً، وتشمل في مكة المكرّمة: القنفذة والليث وجدة ورابغ، فيما تشمل في المدينة المنوّرة بدر وينبع.
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