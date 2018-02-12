إيران تسجل أول وفاة يُشتبه في إصابة صاحبتها بفيروس كورونا

لامرأة مسنة بعمر 63 عامًا والسلطات فتحت تحقيقًا في ذلك

قالت صحيفة "إيران" الرسمية، اليوم الأربعاء: إن امرأة إيرانية توفيت بسبب ما يُشتبه في أنه عدوى فيروس كورونا، دون أن تذكر مصادر الخبر.

وذكرت الصحيفة أن المرأة البالغة من العمر 63 عامًا، توفيت بمستشفى في طهران الاثنين الماضي، وأن السلطات أمرت بفتح تحقيق في سبب الوفاة.

ووفق "سكاي نيوز"، نفى كيانوش جهانبور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، التقرير قائلًا: "لا توجد أي حالات إصابة بفيروس كورونا في إيران"، حسب ما نقلته "رويترز".

ولا يزال فيروس كورونا يواصل حصد المزيد من الأرواح منذ بدء ظهوره في ديسمبر الماضي؛ إذ بلغ عدد وفيات الفيروس في العالم 1115 شخصًا، حتى الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بكورونا بلغ أكثر من 45 ألف مصاب في العالم؛ في حين كُتِب لنحو 5 آلاف مصاب، الشفاء من الفيروس.