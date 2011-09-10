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منبر جامعة الملك سعود يستضيف وكيل الجامعة للمشاريع .. الاثنين

يستضيف منبر جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن محمد الصقير وكيل الجامعة للمشاريع في لقاء مفتوح مع أعضاء هيئة التدريس لطرح أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة بوكالة المشاريع والإدارات التابعة لها.

وسيدير اللقاء الدكتور تركي العيار أستاذ الإعلام، وذلك يوم الاثنين المقبل عند الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا في قاعة الدروازة في الدور الرابع بمبنى 17 في بهو الجامعة، وينقل لفرع الطالبات.

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منبر جامعة الملك سعود يستضيف وكيل الجامعة للمشاريع .. الاثنين
سبق

يستضيف منبر جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن محمد الصقير وكيل الجامعة للمشاريع في لقاء مفتوح مع أعضاء هيئة التدريس لطرح أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة بوكالة المشاريع والإدارات التابعة لها.

وسيدير اللقاء الدكتور تركي العيار أستاذ الإعلام، وذلك يوم الاثنين المقبل عند الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا في قاعة الدروازة في الدور الرابع بمبنى 17 في بهو الجامعة، وينقل لفرع الطالبات.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
01:44 AM

منبر جامعة الملك سعود يستضيف وكيل الجامعة للمشاريع .. الاثنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يستضيف منبر جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن محمد الصقير وكيل الجامعة للمشاريع في لقاء مفتوح مع أعضاء هيئة التدريس لطرح أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة بوكالة المشاريع والإدارات التابعة لها.

وسيدير اللقاء الدكتور تركي العيار أستاذ الإعلام، وذلك يوم الاثنين المقبل عند الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا في قاعة الدروازة في الدور الرابع بمبنى 17 في بهو الجامعة، وينقل لفرع الطالبات.

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53.8 مليار

31 يوليو
33,172
10 مليارات ..

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