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بريطانيا قلقة من الهجمات الإلكترونية للصين على 11 دولة

بين المواقع المستهدفة مؤسسات طبية وتجارية

أعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم (الأربعاء)، عن قلق بلاده من أدلة نشرتها الولايات المتحدة تظهر تورط الصين في هجمات إلكترونية على مؤسسات طبية وأكاديمية في 11 دولة من بينها بريطانيا.

ونسبت "رويترز" إلى "راب" قوله: "أنا قلق للغاية من الأدلة التي أُعلنت أمس بأن الصين متورطة في هجمات إلكترونية خبيثة على مؤسسات تجارية وطبية وأكاديمية من بينها تلك العاملة على الاستجابة لجائحة فيروس كورونا".

الرئيسية/ أخبار العالم

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بريطانيا قلقة من الهجمات الإلكترونية للصين على 11 دولة
سبق

أعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم (الأربعاء)، عن قلق بلاده من أدلة نشرتها الولايات المتحدة تظهر تورط الصين في هجمات إلكترونية على مؤسسات طبية وأكاديمية في 11 دولة من بينها بريطانيا.

ونسبت "رويترز" إلى "راب" قوله: "أنا قلق للغاية من الأدلة التي أُعلنت أمس بأن الصين متورطة في هجمات إلكترونية خبيثة على مؤسسات تجارية وطبية وأكاديمية من بينها تلك العاملة على الاستجابة لجائحة فيروس كورونا".

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
07:55 PM

بريطانيا قلقة من الهجمات الإلكترونية للصين على 11 دولة

بين المواقع المستهدفة مؤسسات طبية وتجارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم (الأربعاء)، عن قلق بلاده من أدلة نشرتها الولايات المتحدة تظهر تورط الصين في هجمات إلكترونية على مؤسسات طبية وأكاديمية في 11 دولة من بينها بريطانيا.

ونسبت "رويترز" إلى "راب" قوله: "أنا قلق للغاية من الأدلة التي أُعلنت أمس بأن الصين متورطة في هجمات إلكترونية خبيثة على مؤسسات تجارية وطبية وأكاديمية من بينها تلك العاملة على الاستجابة لجائحة فيروس كورونا".

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