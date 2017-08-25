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إدارة التوجيه والإرشاد بـ"تعليم الطائف" تعلن مهام "الموجه الطلابي"

شملت الاستعداد والتهيئة الإرشادية والتوعية والتثقيف ضمن تجهيزات بدء العام الدراسي الجديد

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف -ممثلةً في إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي للبنين- مهام "الموجه الطلابي"، ضمن استعدادات إدارة تعليم الطائف لبدء العام الدراسي الجديد؛ حيث شملت تلك المهام الاستعداد، والتهيئة الإرشادية، والتوعية والتثقيف.

وتضمنت مهمة الاستعداد تهيئة مكتب الموجه الطلابي، وبناء الخطة، وتشكيل اللجان؛ في حين تضمنت مهمة التهيئة الإرشادية "الأسبوع التمهيدي، والتهيئة الإرشادية، وقائمة المشكلات الطلابية"، كما اشتملت مهمة التوعية والتثقيف على: (التعريف بقواعد السلوك والمواظبة، والتعريف بنظام المقررات والمسارات التعليمية، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية، والممارسات السلوكية الجديدة)".

وفي سياق متصل، أقامت إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم المحافظة، عددًا من اللقاءات الإرشادية يومي الثلاثاء، والأربعاء يقدّمها عدد من مشرفي إدارة التوجيه والإرشاد، وتستهدف الموجهين الطلابيين، وأولياء الأمور؛ بهدف تزويدهم بعدد من المعارف والمهارات اللازمة في مجال التوجيه والإرشاد، والرعاية الأبوية.

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إدارة التوجيه والإرشاد بـ"تعليم الطائف" تعلن مهام "الموجه الطلابي"
سبق

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف -ممثلةً في إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي للبنين- مهام "الموجه الطلابي"، ضمن استعدادات إدارة تعليم الطائف لبدء العام الدراسي الجديد؛ حيث شملت تلك المهام الاستعداد، والتهيئة الإرشادية، والتوعية والتثقيف.

وتضمنت مهمة الاستعداد تهيئة مكتب الموجه الطلابي، وبناء الخطة، وتشكيل اللجان؛ في حين تضمنت مهمة التهيئة الإرشادية "الأسبوع التمهيدي، والتهيئة الإرشادية، وقائمة المشكلات الطلابية"، كما اشتملت مهمة التوعية والتثقيف على: (التعريف بقواعد السلوك والمواظبة، والتعريف بنظام المقررات والمسارات التعليمية، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية، والممارسات السلوكية الجديدة)".

وفي سياق متصل، أقامت إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم المحافظة، عددًا من اللقاءات الإرشادية يومي الثلاثاء، والأربعاء يقدّمها عدد من مشرفي إدارة التوجيه والإرشاد، وتستهدف الموجهين الطلابيين، وأولياء الأمور؛ بهدف تزويدهم بعدد من المعارف والمهارات اللازمة في مجال التوجيه والإرشاد، والرعاية الأبوية.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
01:57 PM

إدارة التوجيه والإرشاد بـ"تعليم الطائف" تعلن مهام "الموجه الطلابي"

شملت الاستعداد والتهيئة الإرشادية والتوعية والتثقيف ضمن تجهيزات بدء العام الدراسي الجديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف -ممثلةً في إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي للبنين- مهام "الموجه الطلابي"، ضمن استعدادات إدارة تعليم الطائف لبدء العام الدراسي الجديد؛ حيث شملت تلك المهام الاستعداد، والتهيئة الإرشادية، والتوعية والتثقيف.

وتضمنت مهمة الاستعداد تهيئة مكتب الموجه الطلابي، وبناء الخطة، وتشكيل اللجان؛ في حين تضمنت مهمة التهيئة الإرشادية "الأسبوع التمهيدي، والتهيئة الإرشادية، وقائمة المشكلات الطلابية"، كما اشتملت مهمة التوعية والتثقيف على: (التعريف بقواعد السلوك والمواظبة، والتعريف بنظام المقررات والمسارات التعليمية، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية، والممارسات السلوكية الجديدة)".

وفي سياق متصل، أقامت إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم المحافظة، عددًا من اللقاءات الإرشادية يومي الثلاثاء، والأربعاء يقدّمها عدد من مشرفي إدارة التوجيه والإرشاد، وتستهدف الموجهين الطلابيين، وأولياء الأمور؛ بهدف تزويدهم بعدد من المعارف والمهارات اللازمة في مجال التوجيه والإرشاد، والرعاية الأبوية.

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