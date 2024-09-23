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السويلم: بلادنا تسابق الزمن وتعيش نقلات تنموية تاريخية

نعيش عهداً مليئاً بالإنجازات والطموحات

رفع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، متمنياً للشعب السعودي المزيد من التقدم والرقي.

وقال: "إن ما نعيشه من تقدم وازدهار ما هو إلا نتاج رؤية تاريخية جريئة قادها المغفور له بإذن الله ومؤسّس هذه البلاد الملك عبدالعزيز آل سعود -طيّب الله ثراه- وحمل من بعده مشاعل النور أبناؤه البررة الملوك جيلاً بعد جيل لنعيش عهداً مليئاً بالإنجازات والطموحات والنقلات التنموية الكبيرة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله وسدد على طريق الخير خطاهما.

وأكد أن هذا اليوم سيظل في ذاكرة الوطن يتجدد معه الولاء والانتماء لهذا الوطن وقيادته الحكيمة التي حقّقت لهذا الوطن نهضة شاملة في جميع المستويات وعلى مختلف الأصعدة؛ ما جعل المملكة تتبوّأ مكانة عظيمة بثقلها الإقليمي والعالمي، منوهاً إلى الدعم الكبير الذي شهدته الهيئة السعودية للملكية الفكرية منذ تأسيسها، وأن ما تم تحقيقه من إنجازات خلال هذه السنة هو نتاج التوجيهات السديدة من قبل خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- والمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد -حفظه الله- لتتناسب وتتواكب مع توجهات المملكة؛ كون الملكية الفكرية نتاج الإبداع الفكري في أي مجتمع.

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السويلم: بلادنا تسابق الزمن وتعيش نقلات تنموية تاريخية
سبق

رفع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، متمنياً للشعب السعودي المزيد من التقدم والرقي.

وقال: "إن ما نعيشه من تقدم وازدهار ما هو إلا نتاج رؤية تاريخية جريئة قادها المغفور له بإذن الله ومؤسّس هذه البلاد الملك عبدالعزيز آل سعود -طيّب الله ثراه- وحمل من بعده مشاعل النور أبناؤه البررة الملوك جيلاً بعد جيل لنعيش عهداً مليئاً بالإنجازات والطموحات والنقلات التنموية الكبيرة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله وسدد على طريق الخير خطاهما.

وأكد أن هذا اليوم سيظل في ذاكرة الوطن يتجدد معه الولاء والانتماء لهذا الوطن وقيادته الحكيمة التي حقّقت لهذا الوطن نهضة شاملة في جميع المستويات وعلى مختلف الأصعدة؛ ما جعل المملكة تتبوّأ مكانة عظيمة بثقلها الإقليمي والعالمي، منوهاً إلى الدعم الكبير الذي شهدته الهيئة السعودية للملكية الفكرية منذ تأسيسها، وأن ما تم تحقيقه من إنجازات خلال هذه السنة هو نتاج التوجيهات السديدة من قبل خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- والمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد -حفظه الله- لتتناسب وتتواكب مع توجهات المملكة؛ كون الملكية الفكرية نتاج الإبداع الفكري في أي مجتمع.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
05:03 PM

السويلم: بلادنا تسابق الزمن وتعيش نقلات تنموية تاريخية

نعيش عهداً مليئاً بالإنجازات والطموحات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، متمنياً للشعب السعودي المزيد من التقدم والرقي.

وقال: "إن ما نعيشه من تقدم وازدهار ما هو إلا نتاج رؤية تاريخية جريئة قادها المغفور له بإذن الله ومؤسّس هذه البلاد الملك عبدالعزيز آل سعود -طيّب الله ثراه- وحمل من بعده مشاعل النور أبناؤه البررة الملوك جيلاً بعد جيل لنعيش عهداً مليئاً بالإنجازات والطموحات والنقلات التنموية الكبيرة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله وسدد على طريق الخير خطاهما.

وأكد أن هذا اليوم سيظل في ذاكرة الوطن يتجدد معه الولاء والانتماء لهذا الوطن وقيادته الحكيمة التي حقّقت لهذا الوطن نهضة شاملة في جميع المستويات وعلى مختلف الأصعدة؛ ما جعل المملكة تتبوّأ مكانة عظيمة بثقلها الإقليمي والعالمي، منوهاً إلى الدعم الكبير الذي شهدته الهيئة السعودية للملكية الفكرية منذ تأسيسها، وأن ما تم تحقيقه من إنجازات خلال هذه السنة هو نتاج التوجيهات السديدة من قبل خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- والمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد -حفظه الله- لتتناسب وتتواكب مع توجهات المملكة؛ كون الملكية الفكرية نتاج الإبداع الفكري في أي مجتمع.

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