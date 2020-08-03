كوريا الجنوبية: 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

انخفاض عدد المرضى المصابين محليًّا

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، تسجيل 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ فيما ينخفض عدد المرضى المصابين محليًّا.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إنه بذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 14 ألفًا و389 حالة؛ بينما استقر عدد الوفيات عند 301 حالة.

وذكرت أن 20 حالة جديدة جاءت من الخارج في حين أن باقي الحالات كانت بسبب الانتقال المحلي للعدوى.