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صفقة تبادلية: العمري اتفاقي.. والصيعري وحداوي

أجرت إدارتا ناديَي الاتفاق والوحدة صفقة تبادلية، تقضي بموجبها بانتقال اللاعب صالح العمري لنادي الاتفاق، وانتقال اللاعب محمد الصيعري لنادي الوحدة.

هذا، وأعلنت إدارة الاتفاق توقيعها عقدًا مع اللاعب صالح العمري لتمثيل الفريق لثلاث سنوات مقبلة.

فيما وقّعت إدارة نادي الوحدة مع اللاعب محمد الصيعري عقدًا لمدة أربع سنوات مقبلة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صفقة تبادلية: العمري اتفاقي.. والصيعري وحداوي
سبق

أجرت إدارتا ناديَي الاتفاق والوحدة صفقة تبادلية، تقضي بموجبها بانتقال اللاعب صالح العمري لنادي الاتفاق، وانتقال اللاعب محمد الصيعري لنادي الوحدة.

هذا، وأعلنت إدارة الاتفاق توقيعها عقدًا مع اللاعب صالح العمري لتمثيل الفريق لثلاث سنوات مقبلة.

فيما وقّعت إدارة نادي الوحدة مع اللاعب محمد الصيعري عقدًا لمدة أربع سنوات مقبلة.

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
08:49 PM

صفقة تبادلية: العمري اتفاقي.. والصيعري وحداوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرت إدارتا ناديَي الاتفاق والوحدة صفقة تبادلية، تقضي بموجبها بانتقال اللاعب صالح العمري لنادي الاتفاق، وانتقال اللاعب محمد الصيعري لنادي الوحدة.

هذا، وأعلنت إدارة الاتفاق توقيعها عقدًا مع اللاعب صالح العمري لتمثيل الفريق لثلاث سنوات مقبلة.

فيما وقّعت إدارة نادي الوحدة مع اللاعب محمد الصيعري عقدًا لمدة أربع سنوات مقبلة.

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10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
29,784
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200 مليون

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