مصر.. حكم نهائي بإعدام 6 في "أحداث مطاي"

قضت محكمة النقض المصرية، السبت، بإعدام 6 متهمين مؤيدين للإخوان تمت إدانتهم في قضية تتعلق بأحداث عنف، وقعت بمحافظة المنيا، يوم فض اعتصامي الجماعة في القاهرة والجيزة عام 2013.



وأضافت المصادر أن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية مصرية وأحكامها نهائية وباتة، خففت حكم محكمة الجنايات بالإعدام على 3 متهمين آخرين إلى السجن المؤبد، وأيدت معاقبة 59 متهما بالسجن المؤبد، وبرأت 47 متهما من أحكام بالسجن المؤبد والسجن 10 سنوات.



ووفق سكاي نيوز قال مصدر إن المحكمة قضت بعدم جواز نظر طعن اثنين من المتهمين، وسقوط حق 4 في الطعن، وعدم قبول طعنين لم يستوفيا الشروط الشكلية، ومن ثم تبقى أحكام الحبس الصادرة ضدهم قائمة ولا يجوزالطعن عليها مرة أخرى.



ونسبت السلطات للمتهمين اقتحام مركز شرطة مطاي وإشعال النار فيه، والاستيلاء على أسلحة نارية وذخائر كانت بداخله.



وشملت الاتهامات التي وجهت إليهم أيضا قتل نائب مأمور مركز الشرطة، وهو ضابط برتبة عميد، والشروع في قتل ضابط برتبة ملازم أول وشرطي بالمباحث، وإطلاق الرصاص على باقي رجال الشرطة والموظفين المدنيين في المركز وتخريبه، وإتلاف سيارات خاصة حوله.