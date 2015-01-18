البرلمان الكويتي يصوت على حجب الثقة عن وزير الدفاع في 26 يناير

10 نواب تقدموا بطلب لعزله عقب استجوابه في المجلس

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أن عشرة نواب تقدموا بطلب للتصويت على حجب الثقة عن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، بعد استجوابه من النائب حمدان العازمي، اليوم "الثلاثاء".

وبين "الغانم" أن التصويت سيجري في جلسة الأربعاء 26 يناير الجاري؛ وفقًا لـ"رويترز".

ودار الاستجواب حول عدة اتهامات أهمها "إقحام" المرأة في السلك العسكري ومخالفات في صفقة شراء طائرات يوروفايتر وعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وتجاهل الرد على أسئلة نواب البرلمان، "والتفريط" في أراضي الدولة، وغيرها من الاتهامات، وجميعها ينفيها الوزير.

ويتطلب سحب الثقة من الوزير أن يصوت ضده أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، فيما عدا الوزراء؛ حيث لا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة بزميلهم، رغم أنهم جميعًا يعتبرون نوابًا في البرلمان.