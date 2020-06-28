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اعتماد مراكز "تقدير" للأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية لسيارات التأجير

هيئة النقل: لتطوير النشاط ورفع نسبة رضا المستفيدين وجودة الخدمات المقدمة فيه

اعتمدت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم"، مراكز "تقدير" لتقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك الواقعة على السيارات المستخدمة في نشاط تأجير السيارات، وذلك لتطوير نشاط تأجير السيارات، ورفع نسبة رضاء المستفيدين وجودة الخدمات المقدمة فيه، من خلال تأهيل واعتماد عدد من المراكز المحايدة والمتخصصة في تقدير أضرار المركبات في حال وجود خلاف بين أطراف عقد التأجير، والتي ستبدأ مهامها في الـ 14 من ذي القعدة الجاري في مدينة الرياض ومحافظتَي جدة والخبر، على أن يتم التوسع مستقبلاً لتشمل جميع مناطق المملكة.

وأوضح مدير إدارة تأجير السيارات بالهيئة العامة للنقل عبدالعزيز العجمي، أن هذه الخدمة تهدف لإيجاد خدمات ذات جودة عالية لا تخضع إلى التقديرات الذاتية أو العشوائية لتقييم الأضرار الواقعة على سيارات التأجير أو المُتسبب فيها، لحفظ حقوق أطراف عقد التأجير.

وبيّن العجمي، أن هذه الخدمة تأتي تفعيلاً لأحكام اللائحة المنظمة للنشاط، التي ألزمت المؤجر في حال وجود خلاف من جراء تقدير الأضرار بتقدير الضرر عن طريق جهة التقييم المعتمدة من الهيئة، على أن يتحمل المتسبب في الضرر تكلفة نتيجة الفحص والتقرير.

واعتمدت الهيئة العامة للنقل آلية تطبيق تقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك الواقعة على السيارات المستخدمة في نشاط التأجير، من خلال إحالة السيارة مدار البحث من قبل المؤجر إلى مركز "تقدير" مع إرفاق نسخة من عقد التأجير الحالي، وآخر ثلاثة عقود تأجير تمت على السيارة، ونسخة من الحالة الفنية للسيارة الداخلية والخارجية قبل وبعد تسليمها، ووصف الضرر الواقع على السيارة بشكل دقيق ومطبوع آلياً.

وأكدت الهيئة أن للمستأجر حق الاعتراض على التقدير الذاتي أو العشوائي، وطلب التقييم من خلال مراكز "تقدير" في المدن التي تتوافر بها الخدمة؛ ويمكن للمستأجرين التواصل مع الرقم 938 في حال عدم إحالة السيارة إلى جهة التقدير المعتمدة.

وقامت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" بزياراتٍ ميدانية للمراكز الفنية والمتخصصة بتقديم خدمة التقدير، والاطلاع على سير العمل والاستعداد والجاهزية لتقييم الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية.

ولمزيد من التفاصيل ومعرفة مواقع مراكز "تقدير" المعتمدة يمكن زيارة الرابط التالي: https://taqdeer.sa/.

الهيئة العامة للنقل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اعتماد مراكز "تقدير" للأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية لسيارات التأجير
سبق

اعتمدت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم"، مراكز "تقدير" لتقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك الواقعة على السيارات المستخدمة في نشاط تأجير السيارات، وذلك لتطوير نشاط تأجير السيارات، ورفع نسبة رضاء المستفيدين وجودة الخدمات المقدمة فيه، من خلال تأهيل واعتماد عدد من المراكز المحايدة والمتخصصة في تقدير أضرار المركبات في حال وجود خلاف بين أطراف عقد التأجير، والتي ستبدأ مهامها في الـ 14 من ذي القعدة الجاري في مدينة الرياض ومحافظتَي جدة والخبر، على أن يتم التوسع مستقبلاً لتشمل جميع مناطق المملكة.

وأوضح مدير إدارة تأجير السيارات بالهيئة العامة للنقل عبدالعزيز العجمي، أن هذه الخدمة تهدف لإيجاد خدمات ذات جودة عالية لا تخضع إلى التقديرات الذاتية أو العشوائية لتقييم الأضرار الواقعة على سيارات التأجير أو المُتسبب فيها، لحفظ حقوق أطراف عقد التأجير.

وبيّن العجمي، أن هذه الخدمة تأتي تفعيلاً لأحكام اللائحة المنظمة للنشاط، التي ألزمت المؤجر في حال وجود خلاف من جراء تقدير الأضرار بتقدير الضرر عن طريق جهة التقييم المعتمدة من الهيئة، على أن يتحمل المتسبب في الضرر تكلفة نتيجة الفحص والتقرير.

واعتمدت الهيئة العامة للنقل آلية تطبيق تقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك الواقعة على السيارات المستخدمة في نشاط التأجير، من خلال إحالة السيارة مدار البحث من قبل المؤجر إلى مركز "تقدير" مع إرفاق نسخة من عقد التأجير الحالي، وآخر ثلاثة عقود تأجير تمت على السيارة، ونسخة من الحالة الفنية للسيارة الداخلية والخارجية قبل وبعد تسليمها، ووصف الضرر الواقع على السيارة بشكل دقيق ومطبوع آلياً.

وأكدت الهيئة أن للمستأجر حق الاعتراض على التقدير الذاتي أو العشوائي، وطلب التقييم من خلال مراكز "تقدير" في المدن التي تتوافر بها الخدمة؛ ويمكن للمستأجرين التواصل مع الرقم 938 في حال عدم إحالة السيارة إلى جهة التقدير المعتمدة.

وقامت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" بزياراتٍ ميدانية للمراكز الفنية والمتخصصة بتقديم خدمة التقدير، والاطلاع على سير العمل والاستعداد والجاهزية لتقييم الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية.

ولمزيد من التفاصيل ومعرفة مواقع مراكز "تقدير" المعتمدة يمكن زيارة الرابط التالي: https://taqdeer.sa/.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
11:12 AM

اعتماد مراكز "تقدير" للأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية لسيارات التأجير

هيئة النقل: لتطوير النشاط ورفع نسبة رضا المستفيدين وجودة الخدمات المقدمة فيه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اعتمدت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم"، مراكز "تقدير" لتقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك الواقعة على السيارات المستخدمة في نشاط تأجير السيارات، وذلك لتطوير نشاط تأجير السيارات، ورفع نسبة رضاء المستفيدين وجودة الخدمات المقدمة فيه، من خلال تأهيل واعتماد عدد من المراكز المحايدة والمتخصصة في تقدير أضرار المركبات في حال وجود خلاف بين أطراف عقد التأجير، والتي ستبدأ مهامها في الـ 14 من ذي القعدة الجاري في مدينة الرياض ومحافظتَي جدة والخبر، على أن يتم التوسع مستقبلاً لتشمل جميع مناطق المملكة.

وأوضح مدير إدارة تأجير السيارات بالهيئة العامة للنقل عبدالعزيز العجمي، أن هذه الخدمة تهدف لإيجاد خدمات ذات جودة عالية لا تخضع إلى التقديرات الذاتية أو العشوائية لتقييم الأضرار الواقعة على سيارات التأجير أو المُتسبب فيها، لحفظ حقوق أطراف عقد التأجير.

وبيّن العجمي، أن هذه الخدمة تأتي تفعيلاً لأحكام اللائحة المنظمة للنشاط، التي ألزمت المؤجر في حال وجود خلاف من جراء تقدير الأضرار بتقدير الضرر عن طريق جهة التقييم المعتمدة من الهيئة، على أن يتحمل المتسبب في الضرر تكلفة نتيجة الفحص والتقرير.

واعتمدت الهيئة العامة للنقل آلية تطبيق تقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك الواقعة على السيارات المستخدمة في نشاط التأجير، من خلال إحالة السيارة مدار البحث من قبل المؤجر إلى مركز "تقدير" مع إرفاق نسخة من عقد التأجير الحالي، وآخر ثلاثة عقود تأجير تمت على السيارة، ونسخة من الحالة الفنية للسيارة الداخلية والخارجية قبل وبعد تسليمها، ووصف الضرر الواقع على السيارة بشكل دقيق ومطبوع آلياً.

وأكدت الهيئة أن للمستأجر حق الاعتراض على التقدير الذاتي أو العشوائي، وطلب التقييم من خلال مراكز "تقدير" في المدن التي تتوافر بها الخدمة؛ ويمكن للمستأجرين التواصل مع الرقم 938 في حال عدم إحالة السيارة إلى جهة التقدير المعتمدة.

وقامت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" بزياراتٍ ميدانية للمراكز الفنية والمتخصصة بتقديم خدمة التقدير، والاطلاع على سير العمل والاستعداد والجاهزية لتقييم الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية.

ولمزيد من التفاصيل ومعرفة مواقع مراكز "تقدير" المعتمدة يمكن زيارة الرابط التالي: https://taqdeer.sa/.

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