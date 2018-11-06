شاهد.. سيلان جورا والأمطار تزيد جمال جبال داير بني مالك الخضراء

مواطن وثق لحظات نزول المياه بكثافة من قمم المرتفعات والمدرجات

وثق أحد سكان الداير بني مالك فيديو، لسيلان مياه الأمطار في قرية الغمرة بآل سلمى، اليوم الثلاثاء، حيث أظهر مقطع الفيديو لحظات نزول مياه الأمطار بكثافة من قمم الجبال مرورًا بالمدرجات الخضراء، وأدت الأمطار الغزيرة إلى سيلان وادي جورا الذي يعد من أكبر الأودية بالمحافظة .

وهطلت الأمطار بغزارة على جبال فيفاء والداير والريث وبعض المحافظات الجبلية، ما أدى إلى جريان الأودية والشعاب وانخفاض درجة الحرارة .