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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8399.40 نقطة

بتداولات تجاوزت قيمتها  2.5 مليار ريال لأكثر من 114 مليونًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 2.64 نقطة ليقفل عند مستوى 8399.40 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 114 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات "اللجين، أنابيب السعودية، سيسكو، انابيب، والجماعي" الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات "الكابلات، بدجت السعودية، الكيميائية، زين السعودية، رعاية"، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 3.13% .

فيما كانت أسهم شركات "زين السعودية، دار الأركان، اللجين، كيان السعودية، والإنماء"، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات "الراجحي، سابك، اللجين، زين السعودية، والإنماء" هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 34.21 نقطة ليقفل عند مستوى 2810.90 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 41 ألف سهم تقاسمتها 164 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8399.40 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 2.64 نقطة ليقفل عند مستوى 8399.40 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 114 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات "اللجين، أنابيب السعودية، سيسكو، انابيب، والجماعي" الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات "الكابلات، بدجت السعودية، الكيميائية، زين السعودية، رعاية"، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 3.13% .

فيما كانت أسهم شركات "زين السعودية، دار الأركان، اللجين، كيان السعودية، والإنماء"، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات "الراجحي، سابك، اللجين، زين السعودية، والإنماء" هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 34.21 نقطة ليقفل عند مستوى 2810.90 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 41 ألف سهم تقاسمتها 164 صفقة.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
04:10 PM
اخر تعديل
22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
05:11 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8399.40 نقطة

بتداولات تجاوزت قيمتها  2.5 مليار ريال لأكثر من 114 مليونًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 2.64 نقطة ليقفل عند مستوى 8399.40 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 114 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات "اللجين، أنابيب السعودية، سيسكو، انابيب، والجماعي" الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات "الكابلات، بدجت السعودية، الكيميائية، زين السعودية، رعاية"، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 3.13% .

فيما كانت أسهم شركات "زين السعودية، دار الأركان، اللجين، كيان السعودية، والإنماء"، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات "الراجحي، سابك، اللجين، زين السعودية، والإنماء" هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 34.21 نقطة ليقفل عند مستوى 2810.90 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 41 ألف سهم تقاسمتها 164 صفقة.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,567
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,265
29 مليار ..

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