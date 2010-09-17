النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية وتدني في الرؤية على جازان

تشمل عدة محافظات تستمر حتى 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي لتدني في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وتشمل الحالة "محافظات صبيا، وأبو عريش، وضمد ـ وأحد المسارحة ـ و الداير بني مالك، والحرث، والطوال، والريث، وصامطة، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب".

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية وتدني في الرؤية على جازان
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي لتدني في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وتشمل الحالة "محافظات صبيا، وأبو عريش، وضمد ـ وأحد المسارحة ـ و الداير بني مالك، والحرث، والطوال، والريث، وصامطة، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب".

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
02:34 PM

"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية وتدني في الرؤية على جازان

تشمل عدة محافظات تستمر حتى 8 مساءً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
0
585

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي لتدني في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وتشمل الحالة "محافظات صبيا، وأبو عريش، وضمد ـ وأحد المسارحة ـ و الداير بني مالك، والحرث، والطوال، والريث، وصامطة، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب".

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,724
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,665
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,859
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,074

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة