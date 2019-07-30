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رئيس المجلس الأعلى للقضاء يدشن الخدمة الإلكترونية لشكاوى المستفيدين

وأطلق خدمات "موارد" للقضاة و"إثراء" للموظفين والبوابة الخارجية للمجلس

دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خمس خدمات جديدة، منها خدمة "الشكوى الإلكترونية" التي تمكن المستفيد من تقديم شكواه إلكترونياً وفق الأنظمة المعمول بها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما تهدف الخدمة إلى رفع جودة ودقة البيانات المقدمة.

وتتيح الخدمة للمستفيد إمكانية متابعة الشكوى والإشعارات المرتبطة بها من خلال بوابة المجلس الأعلى للقضاء www.scj.gov.sa ، إذ كان -سابقاً- على من يريد الاعتراض ولديه ما يثبت صحة شكواه الحضور إلى إدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء ليقدمها يدوياً.

كما تم ربط خدمة الشكوى الإلكترونية مع مركز المعلومات الوطني، إذ يستطيع المستفيد الدخول برقم هويته وتاريخ ميلاده وسيتم إرسال رقم تحقق إلى جواله المسجل لدى بوابة "أبشر"، والتقدم بشكواه إلكترونياً ويترتب على هذا التقدم آثاره النظامية.

كما دشن رئيس المجلس الأعلى للقضاء خدمات إلكترونية أخرى هي: الخدمات الذاتية للقضاة "موارد"، والتي تمكن القضاة والملازمين القضائيين من إجراء الطلبات والعمليات الوظيفية والمالية إلكترونياً عبر نظام موارد بشكل مؤقت حتى تفعيل تطبيق جوال خاص بالخدمة.

كما أطلق المجلس النسخة التجريبية للبوابة الخارجية للمجلس الأعلى للقضاء بتصميم عصري يركز على الخدمات ويراعي جانب تجربة المستفيد؛ لتسهيل عملية التصفح من خلال أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الذكية.

ودشن رئيس المجلس الأعلى للقضاء بوابة "إثراء" لتدريب الموظفين، والتي تمكن الموظف من الاطلاع على البرامج التدريبية وتقديم طلب الالتحاق بها، كذلك إمكانية الاطلاع على سير الموافقات وإصدار الشهادة للمتدربين، إلى جانب تطوير وتوحيد خدمة البريد الإلكتروني لعموم أصحاب الفضيلة القضاة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس المجلس الأعلى للقضاء يدشن الخدمة الإلكترونية لشكاوى المستفيدين
سبق

دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خمس خدمات جديدة، منها خدمة "الشكوى الإلكترونية" التي تمكن المستفيد من تقديم شكواه إلكترونياً وفق الأنظمة المعمول بها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما تهدف الخدمة إلى رفع جودة ودقة البيانات المقدمة.

وتتيح الخدمة للمستفيد إمكانية متابعة الشكوى والإشعارات المرتبطة بها من خلال بوابة المجلس الأعلى للقضاء www.scj.gov.sa ، إذ كان -سابقاً- على من يريد الاعتراض ولديه ما يثبت صحة شكواه الحضور إلى إدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء ليقدمها يدوياً.

كما تم ربط خدمة الشكوى الإلكترونية مع مركز المعلومات الوطني، إذ يستطيع المستفيد الدخول برقم هويته وتاريخ ميلاده وسيتم إرسال رقم تحقق إلى جواله المسجل لدى بوابة "أبشر"، والتقدم بشكواه إلكترونياً ويترتب على هذا التقدم آثاره النظامية.

كما دشن رئيس المجلس الأعلى للقضاء خدمات إلكترونية أخرى هي: الخدمات الذاتية للقضاة "موارد"، والتي تمكن القضاة والملازمين القضائيين من إجراء الطلبات والعمليات الوظيفية والمالية إلكترونياً عبر نظام موارد بشكل مؤقت حتى تفعيل تطبيق جوال خاص بالخدمة.

كما أطلق المجلس النسخة التجريبية للبوابة الخارجية للمجلس الأعلى للقضاء بتصميم عصري يركز على الخدمات ويراعي جانب تجربة المستفيد؛ لتسهيل عملية التصفح من خلال أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الذكية.

ودشن رئيس المجلس الأعلى للقضاء بوابة "إثراء" لتدريب الموظفين، والتي تمكن الموظف من الاطلاع على البرامج التدريبية وتقديم طلب الالتحاق بها، كذلك إمكانية الاطلاع على سير الموافقات وإصدار الشهادة للمتدربين، إلى جانب تطوير وتوحيد خدمة البريد الإلكتروني لعموم أصحاب الفضيلة القضاة.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
12:55 PM

رئيس المجلس الأعلى للقضاء يدشن الخدمة الإلكترونية لشكاوى المستفيدين

وأطلق خدمات "موارد" للقضاة و"إثراء" للموظفين والبوابة الخارجية للمجلس

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خمس خدمات جديدة، منها خدمة "الشكوى الإلكترونية" التي تمكن المستفيد من تقديم شكواه إلكترونياً وفق الأنظمة المعمول بها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما تهدف الخدمة إلى رفع جودة ودقة البيانات المقدمة.

وتتيح الخدمة للمستفيد إمكانية متابعة الشكوى والإشعارات المرتبطة بها من خلال بوابة المجلس الأعلى للقضاء www.scj.gov.sa ، إذ كان -سابقاً- على من يريد الاعتراض ولديه ما يثبت صحة شكواه الحضور إلى إدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء ليقدمها يدوياً.

كما تم ربط خدمة الشكوى الإلكترونية مع مركز المعلومات الوطني، إذ يستطيع المستفيد الدخول برقم هويته وتاريخ ميلاده وسيتم إرسال رقم تحقق إلى جواله المسجل لدى بوابة "أبشر"، والتقدم بشكواه إلكترونياً ويترتب على هذا التقدم آثاره النظامية.

كما دشن رئيس المجلس الأعلى للقضاء خدمات إلكترونية أخرى هي: الخدمات الذاتية للقضاة "موارد"، والتي تمكن القضاة والملازمين القضائيين من إجراء الطلبات والعمليات الوظيفية والمالية إلكترونياً عبر نظام موارد بشكل مؤقت حتى تفعيل تطبيق جوال خاص بالخدمة.

كما أطلق المجلس النسخة التجريبية للبوابة الخارجية للمجلس الأعلى للقضاء بتصميم عصري يركز على الخدمات ويراعي جانب تجربة المستفيد؛ لتسهيل عملية التصفح من خلال أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الذكية.

ودشن رئيس المجلس الأعلى للقضاء بوابة "إثراء" لتدريب الموظفين، والتي تمكن الموظف من الاطلاع على البرامج التدريبية وتقديم طلب الالتحاق بها، كذلك إمكانية الاطلاع على سير الموافقات وإصدار الشهادة للمتدربين، إلى جانب تطوير وتوحيد خدمة البريد الإلكتروني لعموم أصحاب الفضيلة القضاة.

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