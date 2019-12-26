النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وكيل التعليم للابتعاث: الوزير وجَّه بتشكيل لجنة تقنية لتقييم كفاءة الخدمات في "سفير2"

أكدت تخصيص وسائل عدة للتواصل والإجابة عن استفسارات وطلبات المبتعثين

قالت وكيل وزارة التعليم للابتعاث الدكتورة لينا الطعيمي إن وزير التعليم وجَّه بتشكل لجنة تقنية على مستوى عالٍ من داخل الوزارة وخارجها؛ وذلك لتقييم كفاءة الخدمات تقنيًّا وفنيًّا في "سفير2"، وإيجاد الحلول العاجلة لأي مشاكل.

وفي التفاصيل، أوضحت الدكتور "الطعيمي" أن الوزير وجَّه وكالة الابتعاث بسرعة استكمال بقية الخدمات في "سفير٢"، بما يعزز من كفاءته وتحقيق أهدافه.

وأضافت بأن وكالة الابتعاث في الوزارة خصصت وسائل عدة للتواصل مع المبتعثين للإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم حول طلباتهم المرفوعة في نظام "سفير2"، ومن ذلك تخصيص بريد إلكتروني، وتأسيس مكتب لاستقبال طلبات المبتعثين في مقر الوزارة بحي المعذر في مدينة الرياض، إلى جانب التفاعل على مدار الساعة في حساب وكالة الابتعاث في شبكة "تويتر" للإجابة عن أي استفسارات أو طلبات من المبتعثين.

وأشارت إلى أن التطبيق الأوليّ للنظام خلال الشهرين الماضيين أظهر اختلافًا في تجربة المستخدم بين نظام سفير١ وسفير2 في رفع الطلبات، كما أن معظم الطلبات التي ليس لها مسوغ نظامي يتم رفضها إلكترونيًّا. مؤكدة الانتهاء من 58 خدمة في النظام، بما يعادل 66 % من إجمالي الخدمات المتاحة، بما يقلل من تدخُّل العنصر البشري، وضمان حوكمة العمل.

ووجّه وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتكليف الملحقين الثقافيين والمشرفين الدراسيين في الملحقيات بالعمل خلال إجازة نهاية العام الميلادي لإنجاز الطلبات كافة المرفوعة على نظام سفير2، ورفع تقارير يومية عن مستوى الإنجاز، بما يخدم الطلاب والطالبات المبتعثين، وتسهيل رحلتهم العلمية، وتحقيق تطلعاتهم نحو خدمة وطنهم.

وكيل وزارة التعليم للابتعاث لينا الطعيمي وزارة التعليم وزير التعليم حمد آل الشيخ سفير2

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وكيل التعليم للابتعاث: الوزير وجَّه بتشكيل لجنة تقنية لتقييم كفاءة الخدمات في "سفير2"
سبق

قالت وكيل وزارة التعليم للابتعاث الدكتورة لينا الطعيمي إن وزير التعليم وجَّه بتشكل لجنة تقنية على مستوى عالٍ من داخل الوزارة وخارجها؛ وذلك لتقييم كفاءة الخدمات تقنيًّا وفنيًّا في "سفير2"، وإيجاد الحلول العاجلة لأي مشاكل.

وفي التفاصيل، أوضحت الدكتور "الطعيمي" أن الوزير وجَّه وكالة الابتعاث بسرعة استكمال بقية الخدمات في "سفير٢"، بما يعزز من كفاءته وتحقيق أهدافه.

وأضافت بأن وكالة الابتعاث في الوزارة خصصت وسائل عدة للتواصل مع المبتعثين للإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم حول طلباتهم المرفوعة في نظام "سفير2"، ومن ذلك تخصيص بريد إلكتروني، وتأسيس مكتب لاستقبال طلبات المبتعثين في مقر الوزارة بحي المعذر في مدينة الرياض، إلى جانب التفاعل على مدار الساعة في حساب وكالة الابتعاث في شبكة "تويتر" للإجابة عن أي استفسارات أو طلبات من المبتعثين.

وأشارت إلى أن التطبيق الأوليّ للنظام خلال الشهرين الماضيين أظهر اختلافًا في تجربة المستخدم بين نظام سفير١ وسفير2 في رفع الطلبات، كما أن معظم الطلبات التي ليس لها مسوغ نظامي يتم رفضها إلكترونيًّا. مؤكدة الانتهاء من 58 خدمة في النظام، بما يعادل 66 % من إجمالي الخدمات المتاحة، بما يقلل من تدخُّل العنصر البشري، وضمان حوكمة العمل.

ووجّه وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتكليف الملحقين الثقافيين والمشرفين الدراسيين في الملحقيات بالعمل خلال إجازة نهاية العام الميلادي لإنجاز الطلبات كافة المرفوعة على نظام سفير2، ورفع تقارير يومية عن مستوى الإنجاز، بما يخدم الطلاب والطالبات المبتعثين، وتسهيل رحلتهم العلمية، وتحقيق تطلعاتهم نحو خدمة وطنهم.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
12:25 AM

وكيل التعليم للابتعاث: الوزير وجَّه بتشكيل لجنة تقنية لتقييم كفاءة الخدمات في "سفير2"

أكدت تخصيص وسائل عدة للتواصل والإجابة عن استفسارات وطلبات المبتعثين

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
2,897

قالت وكيل وزارة التعليم للابتعاث الدكتورة لينا الطعيمي إن وزير التعليم وجَّه بتشكل لجنة تقنية على مستوى عالٍ من داخل الوزارة وخارجها؛ وذلك لتقييم كفاءة الخدمات تقنيًّا وفنيًّا في "سفير2"، وإيجاد الحلول العاجلة لأي مشاكل.

وفي التفاصيل، أوضحت الدكتور "الطعيمي" أن الوزير وجَّه وكالة الابتعاث بسرعة استكمال بقية الخدمات في "سفير٢"، بما يعزز من كفاءته وتحقيق أهدافه.

وأضافت بأن وكالة الابتعاث في الوزارة خصصت وسائل عدة للتواصل مع المبتعثين للإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم حول طلباتهم المرفوعة في نظام "سفير2"، ومن ذلك تخصيص بريد إلكتروني، وتأسيس مكتب لاستقبال طلبات المبتعثين في مقر الوزارة بحي المعذر في مدينة الرياض، إلى جانب التفاعل على مدار الساعة في حساب وكالة الابتعاث في شبكة "تويتر" للإجابة عن أي استفسارات أو طلبات من المبتعثين.

وأشارت إلى أن التطبيق الأوليّ للنظام خلال الشهرين الماضيين أظهر اختلافًا في تجربة المستخدم بين نظام سفير١ وسفير2 في رفع الطلبات، كما أن معظم الطلبات التي ليس لها مسوغ نظامي يتم رفضها إلكترونيًّا. مؤكدة الانتهاء من 58 خدمة في النظام، بما يعادل 66 % من إجمالي الخدمات المتاحة، بما يقلل من تدخُّل العنصر البشري، وضمان حوكمة العمل.

ووجّه وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتكليف الملحقين الثقافيين والمشرفين الدراسيين في الملحقيات بالعمل خلال إجازة نهاية العام الميلادي لإنجاز الطلبات كافة المرفوعة على نظام سفير2، ورفع تقارير يومية عن مستوى الإنجاز، بما يخدم الطلاب والطالبات المبتعثين، وتسهيل رحلتهم العلمية، وتحقيق تطلعاتهم نحو خدمة وطنهم.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,817
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,486
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,853
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,367

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة