وكيل التعليم للابتعاث: الوزير وجَّه بتشكيل لجنة تقنية لتقييم كفاءة الخدمات في "سفير2"

أكدت تخصيص وسائل عدة للتواصل والإجابة عن استفسارات وطلبات المبتعثين

قالت وكيل وزارة التعليم للابتعاث الدكتورة لينا الطعيمي إن وزير التعليم وجَّه بتشكل لجنة تقنية على مستوى عالٍ من داخل الوزارة وخارجها؛ وذلك لتقييم كفاءة الخدمات تقنيًّا وفنيًّا في "سفير2"، وإيجاد الحلول العاجلة لأي مشاكل.

وفي التفاصيل، أوضحت الدكتور "الطعيمي" أن الوزير وجَّه وكالة الابتعاث بسرعة استكمال بقية الخدمات في "سفير٢"، بما يعزز من كفاءته وتحقيق أهدافه.

وأضافت بأن وكالة الابتعاث في الوزارة خصصت وسائل عدة للتواصل مع المبتعثين للإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم حول طلباتهم المرفوعة في نظام "سفير2"، ومن ذلك تخصيص بريد إلكتروني، وتأسيس مكتب لاستقبال طلبات المبتعثين في مقر الوزارة بحي المعذر في مدينة الرياض، إلى جانب التفاعل على مدار الساعة في حساب وكالة الابتعاث في شبكة "تويتر" للإجابة عن أي استفسارات أو طلبات من المبتعثين.

وأشارت إلى أن التطبيق الأوليّ للنظام خلال الشهرين الماضيين أظهر اختلافًا في تجربة المستخدم بين نظام سفير١ وسفير2 في رفع الطلبات، كما أن معظم الطلبات التي ليس لها مسوغ نظامي يتم رفضها إلكترونيًّا. مؤكدة الانتهاء من 58 خدمة في النظام، بما يعادل 66 % من إجمالي الخدمات المتاحة، بما يقلل من تدخُّل العنصر البشري، وضمان حوكمة العمل.

ووجّه وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتكليف الملحقين الثقافيين والمشرفين الدراسيين في الملحقيات بالعمل خلال إجازة نهاية العام الميلادي لإنجاز الطلبات كافة المرفوعة على نظام سفير2، ورفع تقارير يومية عن مستوى الإنجاز، بما يخدم الطلاب والطالبات المبتعثين، وتسهيل رحلتهم العلمية، وتحقيق تطلعاتهم نحو خدمة وطنهم.