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"تقويم التعليم": من اجتاز "كفايات المعلمين" قبل 10 أعوام سيحصل على رخصة مهنية

قالت: الرسوم 150 ريالاً للاختبار العام والخاص

أكدت هيئة تقويم التعليم، اليوم الأحد، أن من اجتاز كفايات المعلمين حتى قبل عشرة أعوام سيحصل على الرخصة المهنية للمعلم مباشرة، دون الحاجة للاختبار، جاء ذلك في ردها على استفسارات عدد من المتابعين حول من اجتاز عام 1430ه.

وقالت الهيئة: إن "رسوم اختبار الرخصة المهنية للمعلمين ستكون 150 ريالاً للعام والخاص على حد سواء، مشيرة إلى أن الاختبار التربوي العام سيكون موحداً لجميع التخصصات، أما الاختبار التخصصي فسيتم بناء على تخصص المعلم الجامعي.

وكانت هيئة تقويم التعليم قد كشفت عن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية بأنواعها الثلاثة؛ وهي رخصة معلم ممارس، ورخصة معلم متقدم، ورخصة معلم خبير، حيث تضمنت شرط الحصول على مؤهل جامعي، وأن يكون قد أكمل المدة المحددة في لائحة الوظائف التعليمية حسب كل رخصة، وأن يحصل على درجة الاجتياز المحددة من قبل الهيئة لكل رخصة.

وأوضحت الهيئة أن الرخصة المهنية التعليمية تهدف لتحفيز المعلمين على التعلم والتطوير الذاتي، ورفع جودة أداء المعلمين وفق المعايير المهنية، كما تسعى للتطبيق العملي للمعايير المهنية في مجال التخصصات التعليمية، بالإضافة لضمان استيفاء المعلمين للحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية.

ويتكون اختبار الرخصة المهنية من الاختبار التربوي العام، والاختبارات التخصصية، بطاقة استيعابية تبلغ 400 ألف متقدم للاختبار سنوياً، على أن يبدأ التطبيق في عام 1441هـ/ 2020م.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في 14/ 2/ 1440هـ على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ لتتولى إعداد المعايير المهنية لممارسة مهن التعليم والتدريب، واعتمادها وتقويم تطبيقها، بالإضافة لتولي إصدار الرخص الخاصة بممارسة التعليم والتدريب، ووضع الضوابط الخاصة بهذه الرخص التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تقويم التعليم": من اجتاز "كفايات المعلمين" قبل 10 أعوام سيحصل على رخصة مهنية
سبق

أكدت هيئة تقويم التعليم، اليوم الأحد، أن من اجتاز كفايات المعلمين حتى قبل عشرة أعوام سيحصل على الرخصة المهنية للمعلم مباشرة، دون الحاجة للاختبار، جاء ذلك في ردها على استفسارات عدد من المتابعين حول من اجتاز عام 1430ه.

وقالت الهيئة: إن "رسوم اختبار الرخصة المهنية للمعلمين ستكون 150 ريالاً للعام والخاص على حد سواء، مشيرة إلى أن الاختبار التربوي العام سيكون موحداً لجميع التخصصات، أما الاختبار التخصصي فسيتم بناء على تخصص المعلم الجامعي.

وكانت هيئة تقويم التعليم قد كشفت عن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية بأنواعها الثلاثة؛ وهي رخصة معلم ممارس، ورخصة معلم متقدم، ورخصة معلم خبير، حيث تضمنت شرط الحصول على مؤهل جامعي، وأن يكون قد أكمل المدة المحددة في لائحة الوظائف التعليمية حسب كل رخصة، وأن يحصل على درجة الاجتياز المحددة من قبل الهيئة لكل رخصة.

وأوضحت الهيئة أن الرخصة المهنية التعليمية تهدف لتحفيز المعلمين على التعلم والتطوير الذاتي، ورفع جودة أداء المعلمين وفق المعايير المهنية، كما تسعى للتطبيق العملي للمعايير المهنية في مجال التخصصات التعليمية، بالإضافة لضمان استيفاء المعلمين للحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية.

ويتكون اختبار الرخصة المهنية من الاختبار التربوي العام، والاختبارات التخصصية، بطاقة استيعابية تبلغ 400 ألف متقدم للاختبار سنوياً، على أن يبدأ التطبيق في عام 1441هـ/ 2020م.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في 14/ 2/ 1440هـ على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ لتتولى إعداد المعايير المهنية لممارسة مهن التعليم والتدريب، واعتمادها وتقويم تطبيقها، بالإضافة لتولي إصدار الرخص الخاصة بممارسة التعليم والتدريب، ووضع الضوابط الخاصة بهذه الرخص التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
06:44 PM

"تقويم التعليم": من اجتاز "كفايات المعلمين" قبل 10 أعوام سيحصل على رخصة مهنية

قالت: الرسوم 150 ريالاً للاختبار العام والخاص

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قاسم الخبراني - الرياض
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أكدت هيئة تقويم التعليم، اليوم الأحد، أن من اجتاز كفايات المعلمين حتى قبل عشرة أعوام سيحصل على الرخصة المهنية للمعلم مباشرة، دون الحاجة للاختبار، جاء ذلك في ردها على استفسارات عدد من المتابعين حول من اجتاز عام 1430ه.

وقالت الهيئة: إن "رسوم اختبار الرخصة المهنية للمعلمين ستكون 150 ريالاً للعام والخاص على حد سواء، مشيرة إلى أن الاختبار التربوي العام سيكون موحداً لجميع التخصصات، أما الاختبار التخصصي فسيتم بناء على تخصص المعلم الجامعي.

وكانت هيئة تقويم التعليم قد كشفت عن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية بأنواعها الثلاثة؛ وهي رخصة معلم ممارس، ورخصة معلم متقدم، ورخصة معلم خبير، حيث تضمنت شرط الحصول على مؤهل جامعي، وأن يكون قد أكمل المدة المحددة في لائحة الوظائف التعليمية حسب كل رخصة، وأن يحصل على درجة الاجتياز المحددة من قبل الهيئة لكل رخصة.

وأوضحت الهيئة أن الرخصة المهنية التعليمية تهدف لتحفيز المعلمين على التعلم والتطوير الذاتي، ورفع جودة أداء المعلمين وفق المعايير المهنية، كما تسعى للتطبيق العملي للمعايير المهنية في مجال التخصصات التعليمية، بالإضافة لضمان استيفاء المعلمين للحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية.

ويتكون اختبار الرخصة المهنية من الاختبار التربوي العام، والاختبارات التخصصية، بطاقة استيعابية تبلغ 400 ألف متقدم للاختبار سنوياً، على أن يبدأ التطبيق في عام 1441هـ/ 2020م.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في 14/ 2/ 1440هـ على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ لتتولى إعداد المعايير المهنية لممارسة مهن التعليم والتدريب، واعتمادها وتقويم تطبيقها، بالإضافة لتولي إصدار الرخص الخاصة بممارسة التعليم والتدريب، ووضع الضوابط الخاصة بهذه الرخص التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

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