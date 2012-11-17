وخُصّص الشوط الأول للدرجة "مبتدئة"، والشوط الثاني "مفتوح مواليد 2019"، والشوط الثالث "مفتوح أفراس"، أما الشوط الرابع فخُصّص لمفتوح "الدرجات"، والشوط الخامس للدرجة الأولى حتى الثالثة.

ينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل مساء غد الأربعاء، حفل سباقاته الثالث للموسم الحالي بمشاركة 50 جوادًا في أشواط السباق الخمسة على مسافة 2000 متر لكل شوط.

ميدان الفروسية بحائل ينظم حفل سباقاته الثالث.. غدًا الأربعاء منصور الشلاقي سبق 2021-11-16 ينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل مساء غد الأربعاء، حفل سباقاته الثالث للموسم الحالي بمشاركة 50 جوادًا في أشواط السباق الخمسة على مسافة 2000 متر لكل شوط. وخُصّص الشوط الأول للدرجة "مبتدئة"، والشوط الثاني "مفتوح مواليد 2019"، والشوط الثالث "مفتوح أفراس"، أما الشوط الرابع فخُصّص لمفتوح "الدرجات"، والشوط الخامس للدرجة الأولى حتى الثالثة.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443 07:16 PM

ميدان الفروسية بحائل ينظم حفل سباقاته الثالث.. غدًا الأربعاء بمشاركة 50 جوادًا في أشواط السباق الخمسة





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ينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل مساء غد الأربعاء، حفل سباقاته الثالث للموسم الحالي بمشاركة 50 جوادًا في أشواط السباق الخمسة على مسافة 2000 متر لكل شوط.

وخُصّص الشوط الأول للدرجة "مبتدئة"، والشوط الثاني "مفتوح مواليد 2019"، والشوط الثالث "مفتوح أفراس"، أما الشوط الرابع فخُصّص لمفتوح "الدرجات"، والشوط الخامس للدرجة الأولى حتى الثالثة.