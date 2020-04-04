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"الجمعية الأولى" توفر سلالاً غذائية لـ٨٠٠ أسرة من ذوي الدخل المحدود

تتعاون مع "مبادرة خدوم" لتوفير أجهزة كمبيوتر ولاب لمستفيديها من الطلاب

في أول أسبوع من حملة #الناس_لبعض، لتوفير سلال غذائية ومواد نظافة لـ٨٠٠ أسرة من ذوي الدخل المحدود، وألف وجبة في ظل الظروف الحالية إثر فيروس كورونا من أجل دعم وتوعية المستفيدين بالالتزام بقوانين الدولة وبقائهم في منازلهم؛ وزعت الجمعية الأولى أكثر من ٤٠٠ وجبة وجمعت مبلغًا لمساعدة أكثر من ١٠٠ عائلة.

وقدمت الجمعية الأولى شكرها لكل من أسهم من أفراد المجتمع والشركات الداعمة.

وتعاونت الجمعية مع "مبادرة خدوم" لتوفير أجهزة كمبيوتر ولاب لمستفيديها من الطلاب ليتمكنوا من إكمال مسيرتهم العلمية والتعلم عن بعد، وتعمل المبادرة على تسجيل متطوعين مختصين لعمل دورات عن بعد لشباب وشابات "الجمعية".

كما تتعاون "الجمعية" مع "شركة كريم" لاستلام وتوصيل الأجهزة للجمعية عبر حملة #الناس_لبعض ابتداءً من اليوم ولمدة أسبوع.

وتعد "الجمعية الأولى" هي أول جمعية مسجلة في المملكة العربية السعودية منذ سنة ١٩٦٢ ميلادي، وتسعى إلى كسر دائرة الفقر عن طريق التدخل المبكر، وتمكين وتأهيل الأطفال والشباب بمهارات علمية ومهنية ورياضية ليصبحوا أفرادًا منتجين في المجتمع.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الجمعية الأولى" توفر سلالاً غذائية لـ٨٠٠ أسرة من ذوي الدخل المحدود
سبق

في أول أسبوع من حملة #الناس_لبعض، لتوفير سلال غذائية ومواد نظافة لـ٨٠٠ أسرة من ذوي الدخل المحدود، وألف وجبة في ظل الظروف الحالية إثر فيروس كورونا من أجل دعم وتوعية المستفيدين بالالتزام بقوانين الدولة وبقائهم في منازلهم؛ وزعت الجمعية الأولى أكثر من ٤٠٠ وجبة وجمعت مبلغًا لمساعدة أكثر من ١٠٠ عائلة.

وقدمت الجمعية الأولى شكرها لكل من أسهم من أفراد المجتمع والشركات الداعمة.

وتعاونت الجمعية مع "مبادرة خدوم" لتوفير أجهزة كمبيوتر ولاب لمستفيديها من الطلاب ليتمكنوا من إكمال مسيرتهم العلمية والتعلم عن بعد، وتعمل المبادرة على تسجيل متطوعين مختصين لعمل دورات عن بعد لشباب وشابات "الجمعية".

كما تتعاون "الجمعية" مع "شركة كريم" لاستلام وتوصيل الأجهزة للجمعية عبر حملة #الناس_لبعض ابتداءً من اليوم ولمدة أسبوع.

وتعد "الجمعية الأولى" هي أول جمعية مسجلة في المملكة العربية السعودية منذ سنة ١٩٦٢ ميلادي، وتسعى إلى كسر دائرة الفقر عن طريق التدخل المبكر، وتمكين وتأهيل الأطفال والشباب بمهارات علمية ومهنية ورياضية ليصبحوا أفرادًا منتجين في المجتمع.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
09:21 PM

"الجمعية الأولى" توفر سلالاً غذائية لـ٨٠٠ أسرة من ذوي الدخل المحدود

تتعاون مع "مبادرة خدوم" لتوفير أجهزة كمبيوتر ولاب لمستفيديها من الطلاب

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عبدالعزيز السلمي - جدة
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في أول أسبوع من حملة #الناس_لبعض، لتوفير سلال غذائية ومواد نظافة لـ٨٠٠ أسرة من ذوي الدخل المحدود، وألف وجبة في ظل الظروف الحالية إثر فيروس كورونا من أجل دعم وتوعية المستفيدين بالالتزام بقوانين الدولة وبقائهم في منازلهم؛ وزعت الجمعية الأولى أكثر من ٤٠٠ وجبة وجمعت مبلغًا لمساعدة أكثر من ١٠٠ عائلة.

وقدمت الجمعية الأولى شكرها لكل من أسهم من أفراد المجتمع والشركات الداعمة.

وتعاونت الجمعية مع "مبادرة خدوم" لتوفير أجهزة كمبيوتر ولاب لمستفيديها من الطلاب ليتمكنوا من إكمال مسيرتهم العلمية والتعلم عن بعد، وتعمل المبادرة على تسجيل متطوعين مختصين لعمل دورات عن بعد لشباب وشابات "الجمعية".

كما تتعاون "الجمعية" مع "شركة كريم" لاستلام وتوصيل الأجهزة للجمعية عبر حملة #الناس_لبعض ابتداءً من اليوم ولمدة أسبوع.

وتعد "الجمعية الأولى" هي أول جمعية مسجلة في المملكة العربية السعودية منذ سنة ١٩٦٢ ميلادي، وتسعى إلى كسر دائرة الفقر عن طريق التدخل المبكر، وتمكين وتأهيل الأطفال والشباب بمهارات علمية ومهنية ورياضية ليصبحوا أفرادًا منتجين في المجتمع.

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