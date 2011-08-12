النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمطار متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة.. الآن

المركز الوطني للعمليات الأمنية يدعو إلى توخّي الحذر

أفاد الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 بوزارة الداخلية في "تويتر"؛ بهطول أمطار متوسطة إلى شبه غزيرة، الآن، على أجزاء متفرقة على العاصمة المقدسة.

ودعا مرتادي الطرق إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمطار متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة.. الآن
سبق

أفاد الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 بوزارة الداخلية في "تويتر"؛ بهطول أمطار متوسطة إلى شبه غزيرة، الآن، على أجزاء متفرقة على العاصمة المقدسة.

ودعا مرتادي الطرق إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
04:09 PM

أمطار متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة.. الآن

المركز الوطني للعمليات الأمنية يدعو إلى توخّي الحذر

A A A
هادي العصيمي - جدة
0
331

أفاد الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 بوزارة الداخلية في "تويتر"؛ بهطول أمطار متوسطة إلى شبه غزيرة، الآن، على أجزاء متفرقة على العاصمة المقدسة.

ودعا مرتادي الطرق إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,744
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,708
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,685
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,795

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة