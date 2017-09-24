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رسميًّا.. تحديد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

أعلنت رابطة الدوري الإسباني موعد الكلاسيكو الأول لهذا الموسم قمة مباريات الليغا بين ريال مدريد وبرشلونة.

وتقرّر أنْ تدور القمّة الكلاسيكية بين عملاقَي الكرة الإسبانية، والتي تأتي في إطار المرحلة العاشرة ذهابًا من مباريات الليغا، يوم الأحد 24 أكتوبر المقبل على ملعب "كامب نو".

وتلوح المواجهة المرتقبة واعدة بالحماس والتشويق خصوصًا في ظل حاجة الفريقين للنقاط ضمن سعيهم للتتويج بلقب الليغا.

ويحتلّ ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني حاليًّا برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن حامل اللقب أتلتيكو مدريد الثاني بعد مرور ست مراحل.


أما برشلونة المتعثّر والباحث عن توازنه في بداية الموسم الجاري فإنه يتموقع في المرتبة السابعة برصيد 9 نقاط من خمس مباريات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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رسميًّا.. تحديد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة
سبق

أعلنت رابطة الدوري الإسباني موعد الكلاسيكو الأول لهذا الموسم قمة مباريات الليغا بين ريال مدريد وبرشلونة.

وتقرّر أنْ تدور القمّة الكلاسيكية بين عملاقَي الكرة الإسبانية، والتي تأتي في إطار المرحلة العاشرة ذهابًا من مباريات الليغا، يوم الأحد 24 أكتوبر المقبل على ملعب "كامب نو".

وتلوح المواجهة المرتقبة واعدة بالحماس والتشويق خصوصًا في ظل حاجة الفريقين للنقاط ضمن سعيهم للتتويج بلقب الليغا.

ويحتلّ ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني حاليًّا برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن حامل اللقب أتلتيكو مدريد الثاني بعد مرور ست مراحل.


أما برشلونة المتعثّر والباحث عن توازنه في بداية الموسم الجاري فإنه يتموقع في المرتبة السابعة برصيد 9 نقاط من خمس مباريات.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
06:53 PM

رسميًّا.. تحديد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت رابطة الدوري الإسباني موعد الكلاسيكو الأول لهذا الموسم قمة مباريات الليغا بين ريال مدريد وبرشلونة.

وتقرّر أنْ تدور القمّة الكلاسيكية بين عملاقَي الكرة الإسبانية، والتي تأتي في إطار المرحلة العاشرة ذهابًا من مباريات الليغا، يوم الأحد 24 أكتوبر المقبل على ملعب "كامب نو".

وتلوح المواجهة المرتقبة واعدة بالحماس والتشويق خصوصًا في ظل حاجة الفريقين للنقاط ضمن سعيهم للتتويج بلقب الليغا.

ويحتلّ ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني حاليًّا برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن حامل اللقب أتلتيكو مدريد الثاني بعد مرور ست مراحل.


أما برشلونة المتعثّر والباحث عن توازنه في بداية الموسم الجاري فإنه يتموقع في المرتبة السابعة برصيد 9 نقاط من خمس مباريات.

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