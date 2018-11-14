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وكيل إمارة جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد "خبراني"

أحد منسوبي القوات المسلحة واستُشهد بالحد الجنوبي

أدى وكيل إمارة جازان للحقوق علي بن حسين عقيل، عقب صلاة عصر اليوم بجامع أبوبكر الصديق في إسكان الروان التابع لمحافظة العارضة، صلاة الميت على شهيد الواجب وكيل رقيب أحمد بن علي محمد خبراني، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة نجران دفاعاً عن دينه ووطنه.

وعَقِب الصلاة نقل وكيل الإمارة للحقوق، تعازي القيادة الرشيدة سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبر والد وذوو الشهيد "الخبراني" عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

وقد أدى الصلاة مع وكيل الإمارة للحقوق، محافظ العارضة الدكتور سلطان بن منيخير العجمي، وعدد من المسؤولين والمشايخ والأهالي.

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وكيل إمارة جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد "خبراني"
سبق

أدى وكيل إمارة جازان للحقوق علي بن حسين عقيل، عقب صلاة عصر اليوم بجامع أبوبكر الصديق في إسكان الروان التابع لمحافظة العارضة، صلاة الميت على شهيد الواجب وكيل رقيب أحمد بن علي محمد خبراني، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة نجران دفاعاً عن دينه ووطنه.

وعَقِب الصلاة نقل وكيل الإمارة للحقوق، تعازي القيادة الرشيدة سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبر والد وذوو الشهيد "الخبراني" عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

وقد أدى الصلاة مع وكيل الإمارة للحقوق، محافظ العارضة الدكتور سلطان بن منيخير العجمي، وعدد من المسؤولين والمشايخ والأهالي.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
05:21 PM

وكيل إمارة جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد "خبراني"

أحد منسوبي القوات المسلحة واستُشهد بالحد الجنوبي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أدى وكيل إمارة جازان للحقوق علي بن حسين عقيل، عقب صلاة عصر اليوم بجامع أبوبكر الصديق في إسكان الروان التابع لمحافظة العارضة، صلاة الميت على شهيد الواجب وكيل رقيب أحمد بن علي محمد خبراني، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة نجران دفاعاً عن دينه ووطنه.

وعَقِب الصلاة نقل وكيل الإمارة للحقوق، تعازي القيادة الرشيدة سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبر والد وذوو الشهيد "الخبراني" عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

وقد أدى الصلاة مع وكيل الإمارة للحقوق، محافظ العارضة الدكتور سلطان بن منيخير العجمي، وعدد من المسؤولين والمشايخ والأهالي.

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