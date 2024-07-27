نجح فريق طبي جراحي في مستشفى ينبع العام بإنهاء معاناة شاب في العقد الثالث من العمر جراء معاناته من آلام حادة في منطقة البطن. وتفصيلا، بعد الكشف على المريض وإجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود ثقب في الأمعاء الدقيقة والتهاب بريتوني مما عرض حياته للخطر، وعلى الفور قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية عاجلة بفتح منطقة البطن، واستئصال الجزء المصاب (10 سنتيمتر) من الأمعاء الدقيقة وإجراء توصيل أولي للأمعاء تمت -بفضل من الله- بالنجاح وتماثل المريض للشفاء وهو الآن بصحة جيدة. تجدر الإشارة إلى أن مستشفى ينبع العام قد نجح في إجراء (1804) عمليات خلال النصف الأول من العام 2019م كما تم تصنيف المستشفى من خلال برنامج أداء الصحة ضمن أفضل (20) مستشفى تابعاً لوزارة الصحة لعام 2018م.

ينبع.. جراحة ناجحة تنقذ ثلاثينياً من ثقب بالأمعاء صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-27 نجح فريق طبي جراحي في مستشفى ينبع العام بإنهاء معاناة شاب في العقد الثالث من العمر جراء معاناته من آلام حادة في منطقة البطن.

وتفصيلا، بعد الكشف على المريض وإجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود ثقب في الأمعاء الدقيقة والتهاب بريتوني مما عرض حياته للخطر، وعلى الفور قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية عاجلة بفتح منطقة البطن، واستئصال الجزء المصاب (10 سنتيمتر) من الأمعاء الدقيقة وإجراء توصيل أولي للأمعاء تمت -بفضل من الله- بالنجاح وتماثل المريض للشفاء وهو الآن بصحة جيدة.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى ينبع العام قد نجح في إجراء (1804) عمليات خلال النصف الأول من العام 2019م كما تم تصنيف المستشفى من خلال برنامج أداء الصحة ضمن أفضل (20) مستشفى تابعاً لوزارة الصحة لعام 2018م.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440 02:24 PM

ينبع.. جراحة ناجحة تنقذ ثلاثينياً من ثقب بالأمعاء كان يعاني من التهاب بريتوني مما عرض حياته للخطر





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نجح فريق طبي جراحي في مستشفى ينبع العام بإنهاء معاناة شاب في العقد الثالث من العمر جراء معاناته من آلام حادة في منطقة البطن.

وتفصيلا، بعد الكشف على المريض وإجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود ثقب في الأمعاء الدقيقة والتهاب بريتوني مما عرض حياته للخطر، وعلى الفور قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية عاجلة بفتح منطقة البطن، واستئصال الجزء المصاب (10 سنتيمتر) من الأمعاء الدقيقة وإجراء توصيل أولي للأمعاء تمت -بفضل من الله- بالنجاح وتماثل المريض للشفاء وهو الآن بصحة جيدة.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى ينبع العام قد نجح في إجراء (1804) عمليات خلال النصف الأول من العام 2019م كما تم تصنيف المستشفى من خلال برنامج أداء الصحة ضمن أفضل (20) مستشفى تابعاً لوزارة الصحة لعام 2018م.