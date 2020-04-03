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"النيابة" كاشفة عقوبة "ناقل كورونا": سجن وغرامة.. والمطالبة بالتعويض حق

بينت أن الجهات الصحية العامة تحيل المخالفة للنظر في إقامة الدعوى أمام المحكمة

أكدت النيابة العامة أنه يحظر على المصاب في متلازمة العوز الوِقائي مخالفة الإرشادات الوِقائية، كما يحظر عليه ممارسة أي نشاط مظنة في نقل العدوى إلى غيره، مبينة وفي شأن جائحة "كورونا" علاقة العلة بالمعلول أوثق من خلال سرعة انتشار العدوى، مما يوجب عقوبة مغلظة حال المخالفة.

وأوضحت أن العقوبات جراء ذلك هي غرامة تصل إلى 100 ألف ريال والسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، أو بإحدى العقوبتين، مضيفة لا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.

وبينت أن وزارة الصحة والجهات الصحية العامة تحيل المخالفة الناشئة من الإخلال بأحكام المادة أعلاه إلى النيابة العامة للنظر في إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

النيابة العامة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النيابة" كاشفة عقوبة "ناقل كورونا": سجن وغرامة.. والمطالبة بالتعويض حق
سبق

أكدت النيابة العامة أنه يحظر على المصاب في متلازمة العوز الوِقائي مخالفة الإرشادات الوِقائية، كما يحظر عليه ممارسة أي نشاط مظنة في نقل العدوى إلى غيره، مبينة وفي شأن جائحة "كورونا" علاقة العلة بالمعلول أوثق من خلال سرعة انتشار العدوى، مما يوجب عقوبة مغلظة حال المخالفة.

وأوضحت أن العقوبات جراء ذلك هي غرامة تصل إلى 100 ألف ريال والسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، أو بإحدى العقوبتين، مضيفة لا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.

وبينت أن وزارة الصحة والجهات الصحية العامة تحيل المخالفة الناشئة من الإخلال بأحكام المادة أعلاه إلى النيابة العامة للنظر في إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
07:51 PM
اخر تعديل
03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
09:22 PM

"النيابة" كاشفة عقوبة "ناقل كورونا": سجن وغرامة.. والمطالبة بالتعويض حق

بينت أن الجهات الصحية العامة تحيل المخالفة للنظر في إقامة الدعوى أمام المحكمة

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
1
10,279

أكدت النيابة العامة أنه يحظر على المصاب في متلازمة العوز الوِقائي مخالفة الإرشادات الوِقائية، كما يحظر عليه ممارسة أي نشاط مظنة في نقل العدوى إلى غيره، مبينة وفي شأن جائحة "كورونا" علاقة العلة بالمعلول أوثق من خلال سرعة انتشار العدوى، مما يوجب عقوبة مغلظة حال المخالفة.

وأوضحت أن العقوبات جراء ذلك هي غرامة تصل إلى 100 ألف ريال والسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، أو بإحدى العقوبتين، مضيفة لا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.

وبينت أن وزارة الصحة والجهات الصحية العامة تحيل المخالفة الناشئة من الإخلال بأحكام المادة أعلاه إلى النيابة العامة للنظر في إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

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